Çayırhan Termik Santrali Ne İle Çalışır? Çayırhan Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Türkiye'de yer alan birçok elektrik üretim santrali mevcuttur, bu santrallerin enerji kaynakları çoğunlukla merak edilmektedir. Çayırhan Termik Santrali de kullandığı yakıt ve enerji kaynağı merak edilen santraller arasında yer almaktadır. Bizlerde Çayırhan Termik Santrali enerji kaynağı nedir sorusunun yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. Çayırhan Termik Santrali ne ile çalışır? Merak edilenlerin hepsi sizler için hazırladığımız içerikte yer almaktadır.

Çayırhan Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir? Ne İle Çalışır?

Ankara ilimizin Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan Termik Santrali 1978 yılında yapımı tamamlanmış olup, 1987-1999 yılları arasında faaliyete başlamıştır. İç Anadolu Bölgesinde yer alan en büyük santrallerden birisi olduğu içim ülke elektrik ihtiyacına büyük katkı sağlamaktadır. İki adet 150 MW iki adet 160 MW güçlerine sahip toplam 4 adet üniteden oluşan Çayırhan Termik Santrali yıllık olarak 5 milyar kilowat saat üretim sağlamaktadır. Santralin yapımında yaklaşık 1500 kişi çalışmış olup, tevsi ünitelerinin faaliyeti 400 personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çayırhan Termik Santrali enerji kaynağı olarak linyit kömür kullanmaktadır. Civar ve yakın illerdeki kömür rezervlerini değerlendirerek elektrik üretimi yapmaktadır. Termik santralinde elektrik enerjisi şöyle üretilmektedir; Kömür kazanlarda yakılır, kazanlarda oluşan yükse basınçlı buhar meydana gelir bu buhar tirbüne gönderilir, buharın yüksek basıncı ile tirbün dönme hareketi başlatarak elektrik üreten alternatörün dönmesini sağlar, türbinin alternatöre mekanik olarak yolladığı enerji elektrik enerjisine dönüşür.