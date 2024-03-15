Çayönü ve Çatalhöyük Antik Kentleri Hangi Çağa Ait Yerleşim Yerleridir? Çayönü ve Çatalhöyük Hangi Döneme Ait?

Antik kentler, birçok farklı uygarlığa ait olabilir. Türkiye'de bulunan antik kentlerin birçoğu, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına aittir. Antik kentler, önemli birer turistik cazibe merkezidir ve bu nedenle Her yıl milyonlarca turist, antik kentleri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmektedir. Bu antik kentler hakkında bilgi sahip olmak istersek Çayönü ve Çatalhöyük antik kentleri hangi çağa ait yerleşim yerleridir, hangi döneme ait gibi soruların yanıtlarını ararız.

Çayönü ve Çatalhöyük Antik Kentleri Hangi Çağa Ait Yerleşim Yerleridir?

Antik kentler, tarih boyunca insan yerleşimlerinin çeşitli dönemlerini temsil eder. Bu kentler genellikle tarih öncesi çağlardan antik çağlara, Ortaçağ'a ve hatta daha sonraki dönemlere kadar uzanabilir. Antik kentler, mimari yapılar, tapınaklar, saraylar, surlar, mezarlar, tiyatrolar ve diğer yapılar gibi birçok tarihi yapıyı içerebilirler.

Neolitik Çağ, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde insanlar avcı-toplayıcı yaşam tarzından tarım ve hayvancılığa dayalı bir yaşam tarzına geçmişlerdir. Bu değişim, insanlık tarihinin gidişatını önemli ölçüde etkilemiştir.

Çayönü ve Çatalhöyük antik kentleri, Neolitik Çağ'ı anlamak için çok önemli bir yere sahiptir. Bu kentlerde yapılan kazılar, Neolitik Çağ'da insanların yaşam tarzı, inançları, sanatı, mimarisi ve teknolojisi hakkında birçok bilgi edinmemizi sağlamıştır.

Çayönü ve Çatalhöyük Hangi Döneme Ait?

Çayönü ve Çatalhöyük antik kentleri Neolitik Çağ'a ait yerleşim yerleridir.

Çayönü:

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Çayönü, M.Ö. 10.000 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.

Neolitik Çağ'ın en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Çayönü'nde yapılan kazılarda, obsidyen aletler, çanak çömlek, figürinler ve boncuklar gibi birçok eser bulunmuştur.

Bu eserler, Neolitik Çağ'da insanların yaşam tarzı ve inançları hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Çatalhöyük: