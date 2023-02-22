Cazibe Ne Demek? Cazibe Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Cazibe ne demek sorusuna TDK internet sayfası ya da fiziki sözlüğünden de cevap bulabilirsiniz. Cazip ne demek sorusu için de aynı durum geçerlidir. Cazibe ve cazip kelimeleri Türkçe günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Yazım dilinde ve çeşitli edebi eserlerde de bu kelime kullanılmıştır. Cazibe kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı ve konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Cazibe Ne Demek?

Cazibe günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve duyulan bir kelimedir. Kitap, internet ya da televizyonlarda da bu kelimeyi duyabilirsiniz. Söz konusu kelimenin anlamına TDK sözlüğünde de yer verilmiştir. Bu kapsamda küçük bir inceleme yaptığınızda cazibe kelimesinin "dikkat ve ilgi çeken" olduğunu anlayabilirsiniz. "Alımlı olmak, çekicilik" anlamında kullanıldığı da dikkat çeker.

Cazibe sözcüğü fizik biliminde de kullanılan bir terimdir. Fizikte bir cismin başka bir cismi kendine doğru çekmesi cazibe olarak ifade edilir. Kelimenin buna benzer anlamlarla kullanıldığı çok sayıda örnek görebilirsiniz.

Cazibe Kelimesinin Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Cazibe Arapça kökenli bir sözcüktür. Cazibeli ve cazip sözcükleri de bu kelimeden türetilmiştir. Cazibeli, "alımlı" anlamına gelir. Cazip de "cezbeden" demektir. Cazibe kelimesinin cümle içinde kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.