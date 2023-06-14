Ccl4 Polar Mı Apolar Mı? Karbon Tetraklorür Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

Moleküller, maddeler ve atomlar hakkında pek çok bilinmesi gereken detay vardır. Bu detaylardan birisi de maddenin apolar veya polar olmasıyla alakalıdır. Ccl4 yani karbon tetraklorür apolar mı değil mi gibi sorularının tam da bu konuda yanıtlarını araştırılmaktadır. Ccl4 polar mı apolar mı merak ediyorsanız lütfen içeriğimize göz gezdirin.

Ccl4 Nedir?

Kimyasal formülü ccl4 olarak geçen karbon tetraklorür, elektrik iletkenliği ve yanıcı özelliği bulunmayan kimyasal bir sıvıdır. Renksizdir, kokusu rahatsız etmez ve hatta klor kokusunu andırır. Molekül ağırlığının %7,81'i karbon, %92,19'u klordan oluşmaktadır. Doğada denizde, atmosferde, akarsu ve deniz yüzeyindeki tortularda ccl4 bulunmaktadır ayrıca kimyasal sanayide genellikle çözücü olarak ya da soğutucu gaz yapımı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ccl4 insan sağlığı için tehlikeli bir maddedir, özellikle karaciğer için çok tehlikelidir ve hasar bırakma potansiyeline sahiptir. 2010'lu yılların başında bilim adamları ozon tabaksının delinmesinde karbon tetraklorürün bir rolü olduğunu keşfetmiş, üretimi birçok ülkede yasaklanmış ya da denetimli ve sınırlı hale getirilmiştir.

Ccl4 Polar Mı Apolar Mı?

Moleküllerde negatif ve pozitif kutupların olması, yani bir tarafın diğer tarafa baskın olması durumuna polar bağ denmektedir. Apolar bağ ise iki molekülün yahut bileşenin karşılıklı olarak eşit özellik bulundurmasına denir. Son derece basit gibi gözüken polar apolar ayrımı net öğrenilmediği zaman hayli karıştırılmaktadır. Ccl4 yani karbon tetraklorür sıvısı apolar bir bileşiktir.