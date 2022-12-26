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Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:27 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:27

Çe İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Çe İle Biten Kelimeler Listesi

Türk Dil Kurumu kaynaklarına baktığınızda çe ile biten kelimeler ile ilgili çok sayıda örneğin olduğunu da görebilirsiniz. Türkçe zengin bir dil olduğu gibi sonu çe ile biten kelimeler anlamında da dil zenginliği fazladır. Söz konusu kelimeler ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda Türkçeyi daha güzel kullandığınızı fark edeceksiniz. Son hecesi çe olan kelimeler araştırmasını sizler için yaparak yazımızda derledik.

Çe İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Çe İle Biten Kelimeler Listesi

Çe ile biten kelimeler ve kelime grupları incelendiğinde karşınıza çok sayıda örneğin çıkacağını göreceksiniz. Söz konusu kelimelerin bir kısmı kelime kökü olduğu gibi bazı kelimeler de ek içeren yapıdadır. Her türlü kelime çeşidi de Türkçe kelime dağarcığınızı geliştirecektir. Dil bilginize yapılan katkı ile Türkçeyi daha doğru kullandığınızı görebilirsiniz. Son hecesi çe olan kelimeler araştırmamız yazımızın devamında.

Çe İle Biten Kelimeler

Türkçede çe ile biten çok sayıda kelimenin olduğunu görebilirsiniz. Türkçe sözlükler içinde kısa bir inceleme yaptığınızda kelime örnekleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri dikkate alarak çe ile biten kelimelerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.


Peçe
Akçe
Ökçe
Bahçe
Bütçe
Gökçe
Kepçe
Pençe
Lehçe
Türkçe
Genişçe
Basitçe
Serbestçe
Tarihçe


Yukarıdaki kelime sayılarını artırabilirsiniz. Çe ile biten kelimeler arasında çe'nin ek olarak kullanıldığını da görebilirsiniz. Örneğin "erkekçe" kelimesindeki çe yapım eki olarak karşımıza çıkar. Yazımızda çe ile biten tüm kelimelere yer vermeyeceğiz. Bu kapsamda baz almanız gereken kaynaklar Türk Dil Kurumu kaynaklarıdır.

Çe ile biten kelimeler, Türkçe dil zenginliğini artıracaktır. Dilimize yapılan bu katkı ile Türkçeyi çok daha doğru ve etkin şekilde kullandığınızı görebilirsiniz. Ayrıca öğrendiğiniz ve kullanmaya başladığınız kelimelerin yazışma alanına da katkı sağladığına şahit olabilirsiniz. Kelimeleri öğrendikçe Türkçenin zengin bir dil olduğuna bir kez daha şahitlik edeceksiniz.

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Çe İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Çe İle Biten Kelimeler Listesi
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