CEA Nedir? Kan Tahlilinde CEA Kaç Olursa Tehlikeli, Neden Yükselir?

Kan tahlilleri, birçok farklı amaç için yapılabilir. Örneğin, kan hücreleri sayısını, kan şekeri seviyelerini, elektrolit dengesini, böbrek fonksiyonunu, karaciğer fonksiyonunu ve birçok diğer biyokimyasal parametreyi ölçmek için kullanılır. CEA nedir, kan tahlilinde CEA kaç olursa tehlikeli ve neden yükselir gibi sorulara tıp kitapları, akademik yayınlar, doktorlar ve sağlık uzmanları gibi yetkili kişiler tarafından yanıt bulmak mümkündür.

CEA Nedir?

CEA, karsinoembriyonik antijen olarak bilinen bir proteinin kısaltmasıdır. Bu protein normalde fetal gelişim sırasında üretilir, ancak yetişkinlerde genellikle düşük seviyelerde bulunur. CEA, sağlıklı hücrelerde ve bazı vücut sıvılarında düşük seviyelerde bulunabilir, ancak kanser hücrelerinde ve bazı durumlarda diğer sağlık sorunlarında yüksek seviyelere çıkabilir.

Kan Tahlilinde CEA Kaç Olursa Tehlikeli, Neden Yükselir?

CEA'nın normal aralığı tipik olarak milimetrede 0 ile 2,5 nanogram arasında olmalıdır. Ancak, bazı faktörler bu değeri etkileyebilir. Örneğin, sigara içen kişilerde bu aralık genellikle 0 ile 5,0 nanogram arasına çıkar. Hatta bazı durumlarda, bu değer 5,0 nanogramın üzerine de çıkabilir. Özellikle kanser tedavisi öncesinde, CEA seviyesi 20,0 nanogramın üzerine çıktığında, yayılmış bir kanser durumundan şüphelenilebilir. Ancak, CEA testi sonuçları, yapıldığı laboratuvara ve kullanılan testlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, CEA seviyelerinin yorumlanması, bir doktor veya sağlık uzmanı tarafından dikkatlice yapılmalıdır.

CEA seviyelerinin yükselmesinin nedenleri arasında, kolon, rektum, akciğer, meme ve pankreas gibi kanser türlerinin yanı sıra diğer bazı durumlar da bulunabilir. Bunlar arasında enfeksiyonlar, kronik sigara içme, bazı bağırsak hastalıkları, akciğer hastalıkları ve karaciğer hastalıkları yer alabilir.