Cebelü Nedir? Osmanlı Ordusunda Cebelü Askerin Görevleri ve Sipahi İle Farkı Nedir?

Tımar sisteminin varlığına güvenilerek ortaya çıkarılmış bir askeri sınıf olan Cebelü, Osmanlı ordusu içerisinde oldukça değerli bir birlik olarak biliniyor. Ayrıca ordu içerisinde Sipahi cebelü farkı da mevcuttu. Peki ya, Cebelü Hangi orduda, dilerseniz birlikte öğrenelim...

Cebelü Nedir?

Tımar sahipleri senelik kazançlarının ilk 3.000 akçesini kendileri için yani geçimleri nedeniyle ayırırlardı. Bu duruma ise kılıç hakkı denmekteydi. Geriye kalmakta olan gelir kazancının her 3.000 akçesi için ise tam teçhizatlı şekilde 1 tane atlı askeri yetiştirip, gerektiği vakitte ise bu askerler ile beraber savaşa gitmek durumundaydılar. Bahsi geçen bu askerlereyse "Cebelü" ismi verilmekteydi. Tımar sahipleri, idare tarafından savaşa çağrıldıkları zaman yetiştirmiş oldukları bu Cebelü askerleri ile birlikte savaşa katılırlardı. Savaş sırasında yapılan yoklama esnasında orada yer almayan tımarlı sipahinin mevcut tımarı ise devlet tarafından elinden alınırdı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman asker yetiştirmekte problem yaşamamıştır. Akıncılar ve Sipahiler Türk, Yeniçeriler ise devşirme idi. Ayrıca devşirmeler, Enderun adı verilen okullarda yetiştirilmiştir. Bu devşirmeler barış döneminde çiftçi, savaş döneminde ise asker olarak görev yapmışlardır.

Osmanlı Ordusunda Cebelü Askerin Görevleri ve Sipahi İle Farkı Nedir?

Cebelü askerinin de, her askeri sınıf ve birlik gibi çeşitli görevleri bulunmaktaydı. Cebelü askerin görevleri; savaş ve barış dönemlerine göre farklılık gösterebilmekteydi. Cebelü askerleri, barış döneminde toprağı ekip işlemekle görevlidirler ve ihtiyaç halinde ise sipahilerin yanında ve onların gözetiminde savaşlara katılmaktaydılar. Ayrıca Cebelü askerlerin Sipahi ile de farkları bulunuyordu. Buna göre, Sipahiler tımarlı olan arazilerin sahibi olarak bilinmekteydi. Fakat Cebeliler yalnızca o toprağı ve arazileri işleyip ekmek ile sorumluydu. Bunun dışında, Cebelü askerlerin asıl meslekleri çiftçilik idi ve yalnızca ihtiyaç halinde savaşlara çağırılırlar ve bu çağrıya yanıt vererek savaşlara katılırlardı.