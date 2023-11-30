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Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:52 Son Güncelleme: 30.11.2023 15:53

Cebinde Akrep Var Ne Demek? Cebinde Akrep Var Deyiminin Anlamı

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Bu dil içerisinde pek çok deyim ve atasözü yer alır. Birbirinden farklı anlamlar taşıyan bu deyim ve atasözleri, günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılır. Bu deyimlerden biri de “cebinde akrep var” deyimi olarak bilinir. Duyanlarda şaşkınlık yaratan cebinde akrep var ne demek, cebinde akrep var deyiminin anlamı nedir gibi soruların yanıtı da önem taşır.

Cebinde Akrep Var Ne Demek? Cebinde Akrep Var Deyiminin Anlamı

Deyimler, tarihin bilinen ya da bilinmeyen dönemlerinde, çoğunlukla mecaz anlamlarla halk tarafından benimsenen, kalıplaşmış söz öbeklerinden oluşur. Mecaz anlam taşıdığı için ana anlamın ne olduğu tam olarak kavranamayabilir. Böylesi deyimlerden biri de cebinde akrep vardır. Cebinde akrep var ne demek, cebinde akrep var deyiminin anlamı günlük hayat içerisinde sıklıkla merak edilir.

Cebinde Akrep Var Ne Demek?

Cebinde akrep var deyiminin anlamı; cimri, kolay kolay para harcamayan kimse olarak bilinir. Bu nedenle para harcamaktan çekinen, elini cebine atmayan kimselere karşı sıklıkla kullanılır.

Cebinde Akrep Var Deyiminin Anlamı Nedir?

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, eli sıkı, pinti ve varyemez insanlara cimri denir. Cimri insanlarla aynı ortamda bulunulduğunda genellikle "cebinde akrep var" deyimi gündeme gelir. Genel anlamda bakıldığında cimri insanlar için kullanılan bir deyim olduğu söylenebilir.

Cebinde Akrep Var Deyimi İle İlgili Cümle Örnekleri Nelerdir?

Cebinde akrep var deyiminin tam olarak anlamlandırılabilmesi için örnek cümleler önem taşır. Cebinde akrep var deyimi ile ilgili cümle örneklerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Cebinde akrep var sanki, ne olur biraz para versen?

  • Sevgilinin cebinde akrep var galiba.

  • Cebinde akrep mi var yoksa? Aksi takdirde elini cebine atmamanın başka bir anlamı olamaz.

  • Sanırım patronumuzun cebinde akrep var.

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Cebinde Akrep Var Ne Demek? Cebinde Akrep Var Deyiminin Anlamı
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