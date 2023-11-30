Deyimler, tarihin bilinen ya da bilinmeyen dönemlerinde, çoğunlukla mecaz anlamlarla halk tarafından benimsenen, kalıplaşmış söz öbeklerinden oluşur. Mecaz anlam taşıdığı için ana anlamın ne olduğu tam olarak kavranamayabilir. Böylesi deyimlerden biri de cebinde akrep vardır. Cebinde akrep var ne demek, cebinde akrep var deyiminin anlamı günlük hayat içerisinde sıklıkla merak edilir.

Cebinde Akrep Var Ne Demek?

Cebinde akrep var deyiminin anlamı; cimri, kolay kolay para harcamayan kimse olarak bilinir. Bu nedenle para harcamaktan çekinen, elini cebine atmayan kimselere karşı sıklıkla kullanılır.

Cebinde Akrep Var Deyiminin Anlamı Nedir?

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, eli sıkı, pinti ve varyemez insanlara cimri denir. Cimri insanlarla aynı ortamda bulunulduğunda genellikle "cebinde akrep var" deyimi gündeme gelir. Genel anlamda bakıldığında cimri insanlar için kullanılan bir deyim olduğu söylenebilir.

Cebinde Akrep Var Deyimi İle İlgili Cümle Örnekleri Nelerdir?

Cebinde akrep var deyiminin tam olarak anlamlandırılabilmesi için örnek cümleler önem taşır. Cebinde akrep var deyimi ile ilgili cümle örneklerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: