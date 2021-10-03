Çehre Eş Anlamlısı Nedir? Çehre Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük hayatta karşılaştığımız başka dillerden Türkçeye geçen kelimeler arasında yer alan çehre kelimesinin eş anlamlısının ne olduğu çoğunlukla yeni neslin araştırdığı bir husustur. Eskilerin hala sıkça kullandığı çehre sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

ÇEHRE EŞ ANLAMLISI

Çehre kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Çehre sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre gerçek anlamını taşıyan eş anlamlısı yüz sözcüğüdür. Yani çehrenin eş anlamlısı yüz kelimesidir. Yüz ile çehre kelimesinin rahatlıkla bir cümle içinde birbirlerinin yerini alabilir. Zira çehre eş anlamlısı yüzdür.

İlk mecazi anlamını taşıyan sözcük görüş iken çehre eş anlamlısı olan ve ikinci mecazi anlamını taşıyan sözcük kimliktir. Yüz, başta alın, burun, göz, yanak, ağız ve çenenin bulunduğu ön bölüm, surat, sima anlamına gelmektedir. Görünüş kelimesi, zihnin ya da gözün ilk bakışta dolaysız olarak algıladığı şey demektir. Son olarak kimlik, toplumsal bir varlık olan bireyin nasıl bir kişi olduğunu gösteren nitelik, özellik ve belirtilerin bütünüdür. Çehre sözcüğünü cümle içinde kullanmak isteyen kişi "Leonardo Da Vinci, Mona Lisa'nın çehresini özgün bir şekilde resmetmiştir." şeklinde kullanabilir.

ÇEHRE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ÇEHRE TANIMI

Yapılan araştırmalara göre çehre kelimesinin geçtiği tarihteki en eski kaynak Danişmend'in 1360 yılına ait olan Name adlı eseri. Farsça "çihre" yani insan yüzü sözcüğünün evrilmesi ile Türkçeye geçen çehre kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre üç adet anlamı bulunmaktadır. Çehre kelimesinin birincil anlamı yüzdür. Yüz kelimesi, çehre sözcüğünün gerçek anlamıdır. Çehre sözcüğünün ikincil anlamı görüştür. Bu sözcük mecazi anlamdadır. Çehre kelimesinin üçüncül ve son anlamı ise kimliktir ve bu anlam da mecazi anlam taşımaktadır.