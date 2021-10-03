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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:57

Çehre Eş Anlamlısı Nedir? Çehre Kelimesinin Eş Anlamlısı

Çehre Eş Anlamlısı Nedir? Çehre Kelimesinin Eş Anlamlısı

Farklı dillerden Türkçemize geçmiş pek çok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükleri günlük hayatımızda çoğu kez kullanıyor olsak da, bazen kendimizi bu kelimenin Türkçe karşılığını ya da o kelime ile aynı anlama gelen başka sözcüklerin neler olduğunu düşünürken yakalarız. Çehre kelimesi de halen gündelik hayatta kullandığımız ancak dilimize Farsçadan geçmiş sözcüklerden biridir. Çehre kelimesinin eş anlamlısı var mıdır, çehre eş anlamlısı nedir gibi sorular da merak edilen sorulardan birkaçıdır. Bu soruların cevabını bilmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. İşte çehrenin eş anlamlısı!

Günlük hayatta karşılaştığımız başka dillerden Türkçeye geçen kelimeler arasında yer alan çehre kelimesinin eş anlamlısının ne olduğu çoğunlukla yeni neslin araştırdığı bir husustur. Eskilerin hala sıkça kullandığı çehre sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

ÇEHRE EŞ ANLAMLISI

Çehre kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Çehre sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre gerçek anlamını taşıyan eş anlamlısı yüz sözcüğüdür. Yani çehrenin eş anlamlısı yüz kelimesidir. Yüz ile çehre kelimesinin rahatlıkla bir cümle içinde birbirlerinin yerini alabilir. Zira çehre eş anlamlısı yüzdür.

İlk mecazi anlamını taşıyan sözcük görüş iken çehre eş anlamlısı olan ve ikinci mecazi anlamını taşıyan sözcük kimliktir. Yüz, başta alın, burun, göz, yanak, ağız ve çenenin bulunduğu ön bölüm, surat, sima anlamına gelmektedir. Görünüş kelimesi, zihnin ya da gözün ilk bakışta dolaysız olarak algıladığı şey demektir. Son olarak kimlik, toplumsal bir varlık olan bireyin nasıl bir kişi olduğunu gösteren nitelik, özellik ve belirtilerin bütünüdür. Çehre sözcüğünü cümle içinde kullanmak isteyen kişi "Leonardo Da Vinci, Mona Lisa'nın çehresini özgün bir şekilde resmetmiştir." şeklinde kullanabilir.

ÇEHRE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ÇEHRE TANIMI

Yapılan araştırmalara göre çehre kelimesinin geçtiği tarihteki en eski kaynak Danişmend'in 1360 yılına ait olan Name adlı eseri. Farsça "çihre" yani insan yüzü sözcüğünün evrilmesi ile Türkçeye geçen çehre kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre üç adet anlamı bulunmaktadır. Çehre kelimesinin birincil anlamı yüzdür. Yüz kelimesi, çehre sözcüğünün gerçek anlamıdır. Çehre sözcüğünün ikincil anlamı görüştür. Bu sözcük mecazi anlamdadır. Çehre kelimesinin üçüncül ve son anlamı ise kimliktir ve bu anlam da mecazi anlam taşımaktadır.

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Çehre Eş Anlamlısı Nedir? Çehre Kelimesinin Eş Anlamlısı
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