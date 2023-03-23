Sözcüklerin doğru yazılışıyla ilgili en güvenilir kaynakların başında TDK sözlüğü gelmektedir. Bu sözlükte çeki düzen kelimesinin doğru yazım şekli de bulunmaktadır. Bu yazımızda sizler için çeki düzen nasıl yazılır, TDK çekidüzen doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Konuyla ilgili aklınıza takılan her türlü sorunun cevabını bu yazımızın içerisinden bulabilirsiniz.

Çeki Düzen Nasıl Yazılır?

Çeki düzen kelimesi "düzenli olma hali" manasına gelmektedir. Günlük konuşma dilinde bu sözcük çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla birleşik veya ayrı yazılan sözcüklerin yazılışında hata daha fazla yapılmaktadır. Çeki düzen sözcüğü de yazım stili açısından en sık yanlış yazılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün doğru yazılışı TDK sözlüğünde yer almaktadır. Türk Dil Kurumuna göre çeki düzen kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Çekidüzen – doğru kullanım

Çeki düzen – yanlış kullanım

TDK Çekidüzen Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Pek çok kişi çekidüzen kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. TDK sözlüğüne göre çekidüzen kelimesi birleşik yazılmalıdır. Bu sözcüğün çeki düzen şeklinde ayrı yazılışı doğru değildir. Kelimelerin özellikle yazışmalarda doğru bir şekilde yazılması büyük önem taşımaktadır. Çekidüzen sözcüğünün doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: