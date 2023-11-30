Çekimli Fiil Nedir? Basit ve Birleşik Çekimli Fiil Konu Anlatımı ve Örnekleri

Çekimli fiiller, basit ve bileşik çekimli fiil olmak üzere ikiye ayrılır. Basit çekimli fiillerin anlaşılması çok daha kolaydır. İlk etapta birleşik çekimli fillerin anlaşılması zor gelebilir. Fakat konunun en küçük ayrıntılarını kavramak dahi son derece kolaydır. Söz konusu hususun örneklerle incelenmesi çok daha mantıklı olacaktır. Çekimli fiil nedir ve basit, birleşik çekimli fiil konu anlatımı ve örnekleri konularının incelenmesinde fayda var.

Çekimli Fiil Nedir?

Filer temel anlamda yalın halde bulunur. Yani herhangi bir şekilde ek almamış olan fiiller yalındır. Bu fiiller ifade edilirken mastar eki ile ifade edilir. Örneğin –yap fiili yapmak şeklinde söylenir. Söz konusu şekilde ifade edilen fiiller mastar eki almış şekilde yazılır.

Fiilin çekimlenmesi yalın halinden yola çıkılarak yapılır. Yalın haldeki bir fiilin zaman ekinin yanı sıra şahıs eki almış haline çekimli fiil denir. Örneğin gezmek fiilini ele alalım. Gez-i-yor-um şeklinde çekimlenen bu fiil geziyorum şeklinde söylenir. –gez, fiilin yalın hali, -yor şimdiki zaman eki, -um ise şahız ekidir.

Basit ve Birleşik Çekimli Fiil Konu Anlatımı ve Örnekleri

Basit çekimli fiil, yukarıda anlatıldığı gibi tek zaman eki olan fiillerdir. Birleşik zamanlı fiillerde ise birden fazla zaman eki vardır. Yine –gezmek fiilinden yola çıkalım. Gez-i-yor-du-m burada şimdiki zaman ekinin yanı sıra dili geçmiş zaman eki de bulunmaktadır. Bu tür ifadeler birleşik zaman çekimidir.