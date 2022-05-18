Çekinik Bulmaca Anlamı - Bulmacada Çekinik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Bulmacalar ülkemizde gencinden yaşlısına hemen hemen herkesin zaman geçirmek için ilgilendiği hobilerden biridir. Zekayı güçlendirmesi, hafızayı tazelemesi, genel kültürü arttırması gibi birçok artısı olan bulmacalar geçmişten günümüze kadar gelen ve devamlılığını sürdürmeyi başaran aktivitelerden biri de diyebiliriz. Bulmacalarda sıkça karşılaştığımız kelimelerden biri olan çekinik kelimesi bulmaca severleri oldukça zorlamaktadır. Çekinik kelimesi hem kare bulmacalar hem de çengel bulmacalar da karşımıza çıkmaktadır. Genellikle yukarıdan aşağı veya soldan sağa doğru tüm bulmacalarda yerini almıştır. Peki, bulmacalarda çekinik ne demek? Ne anlama gelmektedir? Cevaplara beraber bakalım.

Çekinik Bulmaca Anlamı

Çekinik terimi için bulmacalarda genellikle 7 harfli boşluk bırakılmaktadır yani çekinik kelimesinin benzer anlamındaki kelime 7 harflidir. Bu yüzden bu boşluklara anlam bakımından en yakın olan, 'Resesif' sözcüğü kullanılabilir. Genellikle bu anlamı ifade eden kelime kullanıldığı için en uygun 'Resesif' sözcüğü olacaktır.

Bulmacada Çekinik Nedir?

Çekinik kelimesi, soyda var olan ama aradaki kuşaklarda gizli kalmış bulunan ve ancak birkaç kuşak sonra ortaya çıkan soyaçekim özellikleri için kullanılır. Çekinik kelimesine karşılık olarak, aynı anlam sunan resesif sözcüğü öne çıkmaktadır.

Otozomal çekinik ne demek, bu sorunun yanıtı ise kişi genin bir değişmiş bir de gerçek kopyasının taşımasıdır. Fakat otozomal hastalıklar bütün kuşaklarda görülmeyebilir.