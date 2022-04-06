Çekirdek Yükü Nedir? Çekirdek Yükü Nasıl Bulunur Ve Neye Eşittir?

Kimya, lise öğretimine kadar müfredatta olan aynı zamanda bilim, sağlık alanlarının gelişmesinde büyük rol oynayan bilim alanlarından birisidir. Kimya deyince akıllara ilk gelen terimlerden olan atom, çekirdek gibi terimleri genel hatları ile öğrenmek genel kültür bakımından yararlı bir faaliyettir. Peki, çekirdek yükü nasıl bulunur ve neye eşittir? İşte çekirdek yükü ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

Çekirdek Yükü Nedir?

Atomlara bakıldığında onları birbirinden ayıran en önemli özelliğinin proton, nötron ve elektron sayısı olduğunu görülmüştür, bu durumdan atom sıralaması da proton, nötron ve elektron sayısına göre yapılmıştır.

Atomunun merkezinde yer alan çekirdekte ise protonlar yer alır. Bahsi geçen protonlar nötr, pozitif olarak ikiye ayrılırlar ve atom çekirdeğinde bulunurlar. Bu doğrultuda çekirdek yükü denilince proton sayısı ele alınır.

Çekirdek Yükü Nasıl Bulunur Ve Neye Eşittir?

Atomların çekirdek yükünü bulmak için yapmanız gereken eylem periyodik tabloya bakmak olacaktır. Periyodik tabloda atomlar, çekirdek yükünü yani artan atom numarasına dizilmiştir.

Çekirdek yükü aynı zamanda atom numarası olduğu için, periyodik tabloda atomun hemen sol alt köşesinde yazan rakamlar çekirdek yüküdür. Çekirdek yükü, atomda bulunan proton sayısına eşittir. Örneğin, hidrojen atomunda 1 proton vardır bu durumda hidrojenin çekirdek yükü de 1'dir.