Çekirdeksiz Karpuz Nasıl Üretilir? Çekirdeksiz Karpuz Nasıl Yetişir, Doğal Mı?

Çekirdeksiz karpuz türlerinin üretimi konusunda birtakım tekniklerden bahsetmek mümkündür. Ancak genel olarak normal karpuzlarla aynı üretim teknikleri kullanılmaktadır. Geleneksel olarak bir karpuzun yetiştirilme şekli ile aynı denilebilir. Ancak bu süreçte çekirdeksiz karpuz yetiştirmek için birtakım noktalara da dikkat etmek gerekir. Öncelikle çekirdeksiz karpuz nasıl üretilir, doğal mı sorularına cevaplar bulmalısınız.

Çekirdeksiz Karpuz Nasıl Üretilir?

Çekirdeksiz karpuzların yetiştirilmesi için geleneksel yöntemlerden yararlanılabilir. Ancak toprak tahlillerinin yapılması gerekir. Aynı zamanda gübreleme tekniklerine de önem verilerek doğru işlem yapılması önemlidir. Bunlara ek olarak sulama son derece önemli bir detaydır. Çekirdeksiz karpuzlar diğer karpuz türlerine göre boyut olarak daha büyüktür. Bunun için de dikim aralıklarını normalden daha geniş bırakmak gerekir.

Topraktaki yabani otların sık sık temizlenmesi, düzenli olarak sulanması bu karpuzların iyi yetişmesi için önemli noktalardandır. Genel olarak sera ortamında yetiştirilirler. Bu yöntem ile toplu olarak karpuzların sulaması ve ısıtılması sağlanabilmektedir. Sera ortamında olmaları ise dışarıdaki zararlılara maruz kalmamaları anlamına gelir. Bu şekilde daha düzgün şekilde yetişebilirler. Toprağın pH seviyesinin 5,8- 6,5 arasında olması için gerekli testlerin yapılması gerekir. Böyle durumlarda damlama sistemi ile sulama tercih edilmektedir.

Çekirdeksiz Karpuz Doğal mı?

İleri tarım teknikleri sayesinde daha lezzetli ve verimli hale gelen bu karpuzlar doğal bir mutasyon sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bu karpuzlar GDO içermemektedir. Bu karpuzların üretimi poliploidi ismi de verilen bir teknik ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile farklı kromozom sayısına sahip olan karpuz bitkilerinin melezlenmesi gerçekleştirilir.