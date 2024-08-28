Çekirge Isırır Mı? Çekirge Isırınca Bir Şey Olur Mu, İnsana Zarar Verir Mi?

Hemen her coğrafyada yaşayabilen çekirgeler ülkemizde de özellikle sıcak havalarda sıkça görülmektedir. Çekirgeler esasında zararsız olmaları ile bilinirler ancak çekirge ısırınca bir şey olur mu, insana zarar verir mi bilmekte fayda vardır. Bu konularda bilhassa çekirge ısırır mı sorusuna sıklıkla yanıt aranmaktadır.

Çekirge Isırır mı?

Çekirgeler sıkıştırıldığı ya da canı acıtıldığı zaman ısırma refleksi gösteriler. Kendi ebatlarına göre oldukça güçlü bir çene yapısına sahip oldukları için çekirge ısırığı hissedilir bir acı vermektedir. Ancak bu demek değildir ki çekirgeler tehlikeli hayvanlardır. Çekirgeler sadece hasada dadandıkları için ekinlere zarar vermeleri ile bilinirler. İnsanlar ve hayvanlar için bir tehlike arz etmezler.

Çekirge Isırınca Bir Şey Olur Mu, İnsana Zarar Verir Mi?

Çekirgeler esasında insanlardan uzakta kalmayı tercih eden hayvanlardır. Nispeten ürkek oldukları için insan gördükleri yeri genellikle terk ederler. Ancak çekirge ele alınıp sıkıştırılırsa veya canı acırsa ısırma eylemi gösterebilir. Bu ısırık az bir düzeyde acı verebilir lakin herhangi bir zehirlenme durumu söz konusu olmaz. Çekirge ısırma vakaları oldukça ender görülmektedir, bu nedenle korkulacak bir durum yoktur.