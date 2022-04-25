Çekme Belgeli Araç Trafiğe Nasıl Çıkar? Çekme Belgeli Ne Demek?

Araç çekme belgesi, kullanılamayacak derecede hasarlı arabalar ya da uzun süre kullanılmayacak aracalar için alınan belgedir. Bu belge ile araç trafikte kullanılıyor olarak görünmez ve araç sahibi vergi yükümlülüğünden kurtulmaktadır. Çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkar ve çekme belgesi nasıl kaldırılır ile ilgili detaylı bilgi yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çekme Belgeli Ne Demek?

Çekme belgeli ne demek sorusunun cevabı, hasarlı, ağır kazalı araçların ya da belli bir süre kullanılmayacak olan araçların trafikten menedilmesi için verilen belgedir. Remi bir belge olup aracın varsa tüm borçları ödendikten sonra verilmektedir. Bu belge ile araç sahipleri kullanmadıkları araçları için herhangi bir vergi ödemek zorunda kalmamaktadır. Trafik Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilerek alınmaktadır. Araç çekme belgesi almak için belli belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler şunlardır:

Araç tescil belgesi

İki adet müracaat formu

Dilekçe

Kimlik

Taşıtlar Vergi Dairesinden alınmış aracın borcu olmadığını gösteren belge

Plaka

Yukarıda verilen tamamlanıp Trafik Şube Müdürlüğüne gidilerek aracınıza çekme belgesi alabilirsiniz.

Çekme Belgeli Araç Trafiğe Nasıl Çıkar?

En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de çekme belgeli araç trafiğe nasıl çıkar sorusudur. Öncelikle araca kayıtlı bir çekme belgesi varsa kanunen aracın trafikte olması yasaktır. Yasak olduğu halde trafiğe çıkan bu araçlar herhangi bir kontrolde tespit edildiği durumda yüksek meblağlı cezalar ödemek durumunda kalınabilmektedir.

Çekme belgeli bir araç trafikte tespit edildiğinde 10 ceza puanı alırken 1002 ₺ para cezasına tabii tutulmaktadır. Tüm bunların yanında aracı çekmek için gelen çekicinin ücreti ve aracın çekildiği otoparkın park ücreti de ceza olarak araç sahibine yazılmaktadır. Bu nedenle çekme belgeli bir aracı trafiğe çıkarmadan önce mutlaka çekme belgesinin kaldırılması gerekmektedir.

Araç Çekme Belgesi Nasıl Kaldırılır?

Araç çekme belgesi nasıl kaldırılır sorusu da oldukça merak edilmektedir. İlk olarak araç çekme belgesinin kaldırılması için aracın muayene ettirilmesi gerekmektedir. Muayene sırasında araçta herhangi bir arıza ya da hasar tespit edilirse bu arızalar giderilmeli daha sonra tekrardan muayeneye sokulmalıdır.

Araç muayenesi olumlu sonuçlandığında onay formu verilmektedir. Olumlu olduğuna dair onay formu da alındıktan sonra araca zorunlu aç sigortası yaptırılmalıdır. Sigorta da yaptırıldıktan sonra muayeden alınmış onay belgesi ve sigorta belgesi ile notere gidilmektedir. Noterde araç çekme belgesinin kaldırılmasını beyan ettikten sonra aracın trafiğe çıkması için gereken bedel ödenmektedir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra plaka belgesi ve diğer tüm belgeler ile Şoförler Odasına plaka bedelini de ödedikten sonra aracınıza kayıtlı çekme belgesi kaldırılmaktadır.