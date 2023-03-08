Çekme Belgeli Ne Demek? Çekme Belgeli Araç Ne Anlama Gelir, Nasıl Normale Çevrilir?

Bazı özel durumlarından dolayı araçlar trafikten çekilir. Çekme belgeli ne demek, sorusuna trafikten çekilen araçların aldığı belgeye denir yanıtını verebiliriz. Çekme belgeli araç ne demek, sorusuna trafiğe elverişi olmayan araçlardır yanıtını veririz. Çekme Belgesi nasıl kaldırılır, sorusuna aracın durumuna göre yanıt verilir. Nasıl normale çevrilir, dediğimizde aracın trafiğe elverişli olması gerektiğini öğreniriz. Çekme belgeli araç nasıl satılır ve alınır mı sorusuna noterle yapılabilir yanıtını veririz.

Çekme Belgeli Ne Demek?

Çekme belgesi uzun süre boyunca kullanılmayacak araçların trafikten çekildiğini belirten belgeye deniyor. Çekme belgesi ruhsatı araç sahibinin ilgili kurumlara başvurması sonucu alınıyor. Aracın isteğe bağlı olarak trafikten çekildiğini belirten bu belge, gerekli şartlar yerine getirildikten sonra iptal edilebiliyor. Çekme belgesi almak için ilçe emniyetlerine başvuru yapılması gerekir. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliklerinden alınan çekme belgesi için gereken belgeler şunlardır:

2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

Çekme belgesi dilekçesi

Vergi borcu olmadığını gösteren belge

Aracın ruhsatı

Araç sahibinin kimlik kartı

Bazı araç sahipleri kullanmayı düşünmedikleri taşıtların vergi yükümlülüğünü üstlenmemek için çekme belgesi alma yoluna gidebiliyor. Çekme belgeli araçlar trafiğe çıkış izni olmamasına rağmen noter aracılığıyla kolaylıkla alınıp satılabiliyor.

Çekme Belgesi Nasıl Alınır?

Çekme belgesi almak yapılması gerekenler:

İlk olarak ilgili vergi dairesinden aracın vergi borcu olmadığına dair yazılı belge almalıdır.

Vergi dairesine giderken araç ruhsatının ve sökülmüş plakaların yanınızda olması gerekir.

Bir sonraki aşamada araç üzerindeki tüm trafik cezalarını ödemeli ve varsa banka ipoteğini kaldırılmalıdır.

Şoförler ve Otomobilciler Odası'na müracaat ederek 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu edinmelisiniz. EK-1 Formu olarak da bilinen bu belgeyi el yazısı kullanmadan daktilo veya bilgisayar yazısıyla doldurmanız gerekiyor.

Belgeyi doldurduktan sonra usulüne uygun bir çekme belgesi dilekçesi yazılmalıdır.

"… Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne" şeklinde başlayan çekme belgesi dilekçesinde aracı trafiğe çıkarmayacağınızı ve nakil sırasında çekici araçlardan yararlanacağınızı belirterek aracın muhafaza edileceği yerin adresini açıkça bildirilmelidir.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra plakanız ve evraklarla birlikte Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'ne başvurmalısınız.

Başvurunuz kabul edildikten kısa süre sonra aracınızın trafikten çekildiğini belirten araç trafik tescil belgesini edinebilirsiniz.

Çekme Belgeli Araç Ne Anlama Gelir, Nasıl Normale Çevrilir?

Çekme belgeli aracı trafiğe çıkarmak için yapılması gerekenler: