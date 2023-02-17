Çekmek Zıt Anlamlısı Nedir? Çekmek Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Çekmek kelimesinin kullanıldığı birçok deyim de bulunuyor. Bu deyimleri ve kurulan cümleleri daha iyi kavrayabilmek için çekmek kelimesinin anlamını ve zıt kelimesinin ne olduğunu bilmek önem taşıyor. Çekmek kelimesinin zıt anlamlısını ve örnek cümlelerine bu yazımızda yer vereceğiz.

Çekmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Çekmek kelimesinin asıl anlamı, bir şeyi bir yerden bir yere doğru hareket ettirmektir. Bu nedenle dilbilgisinde fiil (eylem) bildiren bir sözcük halini alıyor. Bunun yanı sıra çekmek kelimesiyle anlamdaş olan birkaç sözcük de bulunuyor. Çekmek kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir;

Germek

İçine Almak

Öğütmek

Çekmek kelimesiyle ilgili cümleler;

Arabayı park ettiği yerden çekmesini söyledim.

Kapıyı kendine doğru çekerek açabilirsin.

Temiz havayı içine çekti.

Polisler evin önüne şerit çekmiş.

Yıllarca çocuklarının çilesini çekti.

Arkadaşının ona yaptığı hataları affedip sineye çekti.

Birkaç doğa fotoğrafı çekerek sen de bu yarışmaya katılabilirsin.

Çekmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Çekmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamına ''itmek'' deniyor. İtmek sözcüğünün sözlükteki anlamı, bir nesneyi bir yerden bir yere güç uygulayarak öne doğru sürmek, taşımak şeklindedir. İtmek kelimesi genellikle günlük hayatta kapı, pencere gibi eşyaların güç uygulayarak açılması ya da kapatılması durumunda kullanılıyor.

Bir hareket anlamı taşıdığı için itmek kelimesi de eylem (fiil) ifade ediyor. İtmek kelimesinin mecaz kullanımı çok yaygın değildir. İtmek kelimesinin itelemek, sürüklemek, sevk etmek ve ileri götürmek gibi anlamdaş (eş anlamlı) sözcükleri bulunuyor.

İtmek Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?