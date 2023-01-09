Celal Sahir Erozan Kimdir? Celal Sahir Erozan Eserleri, Şiirleri ve Edebi Kişiliği

Celal Sahir Erozan şiirleri ve sözleri ile sanat tarihimizde oldukça önemlidir. Peki Celal Sahir Erozan kimdir. Siyasetçi, şair, tüccar, öğretmen ve yazar olan Celal Sahir Erozan eserleri arasında "Beyaz Gölgeler", "Buhran" ve "Siyah Kitap" bulunmaktadır. Celal Sahir Erozan hangi dönem temsilcisi ve hangi şiir akımı denildiğinde ise Servet-i Fünun temsilcisi ve Aşk ve Kadın Şairi bilinirdi. İste Celal Sahir Erozan hayatı hakkında bilmek istedikleriniz.

Celal Sahir Erozan Kimdir?

29 Eylül 1883'te İstanbul dünyaya gelmiştir. Babası, İsmail Hakkı Paşa Osmanlı'nın Yemen Valisidir. Annesi ise şair Fehime Nüzhet Hanım'dır. Öğrenciliğe Numune-i Terakki Mektebi'nde başladı; ardından Davut Paşa ortaokulu, devamında Vefa lisesini bitirdi. Liseyi bitirdikten sonra hukuk alanına yöneldi fakat sonrasında devam ettirmedi.

1903 senesinde Hariciye'de kalem memurluğu yapmıştır. Sonrasında İstanbul'da bulunan çeşitli okullarda Türkçe - Edebiyat öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği, yapmıştır. 1917-1918 senelerinde ise bir dönem ticaretle meşgul olmuştur.

Üç evlilik yapmıştır. Birincisi Halet Hanım'la olan evliliğidir ve bu evlilikten; Nüzhet, Nüveyre, Berin (Cumhuriyet gazetesi sahibi Nadir Nadi'nin eşi) dünyaya gelmiştir. İkincisini ise Lütfiye Hanım'la yapmıştır. Üçüncü evliliği ise tiyatro oyun yazarı Aliye Hanım'ladır. Bu evlilikten Türkay Erozan ve meşhur patolog Prof. Dr. Yener Erozan dünyaya gelmiştir. Celal Sahir Erozan'ın evlatlarından yalnız Türkay Erozan çocuk sahibi olmuş ve dedesinin adı verilmiştir. Torun Celal Sahir Erozan ise günümüzde Bodrum'da bulunan Maça Kızı Oteli'nin sahibidir.

Türk Dil Kurumunun kurucularından olan Celal Sahir Erozan sözlük kelimesini dilimize kazandıran kişidir. Atatürk'ün ricası ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin üçüncü döneminden itibaren vefat edene kadar Milletvekilliği yapmıştır.

52 senelik yaşamında birçok şiir yazmış, çeviri yapmış ve Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecini tam manasıyla yaşayan, zayıf bünyesiyle sık sık hastalanan Celal Sahir Erozan, akciğer kanseri nedeni ile 16 Kasım 1935'te İstanbul'da dünyaya gözlerini kapamıştır. Bakırköy' de bulunan aile mezarlığına defnedilmiştir.

Celal Sahir Erozan Eserleri Nelerdir?

Türk sanat tarihine şiirleri ile pek çok eser katmış olan Celal Sahir Erozan aynı zamanda çeviriler ve bazı dergilerş yazılarda yazmıştır. İşte bunlardan bazıları:

Şiir Kitapları

- Kardeş Sesi -1908 yılı

- Beyaz Gölgeler – 1909 yılı

- Buhran – 1909 yılı

- Siyah Kitap – 1911 yılı

- İstanbul İçin Meb'us Namzedlerim – 1919 yılı

Çeviri

- Simon – 1913 yılı

Antoloji

- Kıraât-ı Edebiyye 1912, 1914 yılları arası

- Müntehâb Çocuk Şiirleri 1918-1919 yılları arası

Celal Sahir Erozan Şiirleri ve Sözleri Nelerdir?

Günümüzde sevgilye anılan Şair Celal Sahir Erozan'ın en çok beğenilen şiirlerinden sizleri için derlediklerimiz.

"Başımla gönlümü edemedim eş.

Birisi yüz yaşında biri yirmi beş."

(Başımla Gönlüm)

''Bütün hayatımı onlar verir de ben yazarım.

Kadınlar olmasa öksüz kalırdı eş'arım.''

(Kadın Saçıyla Yazılmış Şiir)

"Bir yığın toz olmuş ruhumun kederi,

Dünyanın buruşuk yüzüne yağıyor.''

(Buhran)