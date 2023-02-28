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Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:32 Son Güncelleme: 28.2.2023 11:32

Celep Ne Demek? Celep Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Teknoloji çağının başlaması ile birlikte bazı kelimeler unutulmaya yüz tutmuştur. Bu eski kelimelerden biri de celep kelimesidir. Celep ne demek? Celep Arapça kökenli bir kelime olmasının yanında günümüzde kullanımının yaygın olduğunu söyleyemeyiz. Celep kime denir sorusu da merak edilenler arasındadır. Celep esasında ticaret alanında kullanılan bir terimdir. Celep kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı konusunu sizler için araştırdık.

Celep Ne Demek? Celep Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Celep ne demek sorusunu araştırırken öncelikle TDK sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda celep kime denir araştırması da yapabilirsiniz. Celep, günümüz Türkçesinde nadiren kullanılan bir terimdir. Söz konusu kelime daha çok Osmanlı döneminde kullanılmıştır. Bu dönemde de celep kelimesinin ticaret alanında kullanıldığı dikkat çeker. Celep kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Celep Ne Demek?

Celep Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Kelimenin Arapçada kullanılan orijinal hali "celeb"dir. Söz konusu kelimenin Türkçe karşılığı ise koyun, keçi ve sığır türündeki hayvanların ticaretini yapan kimse demektir. Söz konusu kelime ifade ettiği anlam itibariyle ticaret alanında kullanılmış bir sözcüktür.

TDK sözlüğü incelendiğinde de celep kelimesinin anlamının sözlük içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda kelimenin sözlük anlamının aşağıdaki şekilde olduğu görülür.

  • Koyun, keçi ve sığır türündeki kesilebilecek hayvanların ticareti ile uğraşan kimse
  • İç oğlanı

Celep Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Celep kelimesinin cümle içinde kullanımını incelemeniz anlamını çok daha kolay kavramanızı sağlar. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Kurban Bayramı döneminde pazarda o kadar çok celep vardı ki hepsi de güzel paralar kazandılar.
  • Hayvanların ücretini ödemek için celebin gelmesini bekliyoruz.
  • Dün olduğu gibi bugün de celepler önemli tüccarlardır.
  • Celep olmak için ticaretin incelikleri ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir.

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Celep Ne Demek? Celep Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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