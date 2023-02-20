Çelişki Ne Demek? Çelişkili İfade Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Çelişki kelimesi günlük hayatta sık kullanılan bir kelimedir. Çelişki yapılan bir davranışın veya söylenen bir sözün birbiri ile uymaması durumudur. Bizler de sizler için çelişki ile ilgili en merak edilen ve sıkça sorulan şu soruların cevaplarını derledik; çelişki ne demek, matematikte çelişki nedir, hukukta çelişki ne demek, çelişkili ifade ne anlama gelir?

Çelişki Ne Demek? Çelişkili İfade Ne Anlama Gelir?

"Çelişki" bir kavram olarak hem günlük hayatta sıkça kullanılmakta hem de sınavlarda soru köklerinde karşımıza çıkabilmektedir. Çelişmek kökünden gelen bu kelime zaten duyulduğunda bir olumsuzluk çağrıştırmaktadır. Anlam olarak da bu olumsuzluğa uygun olarak ters düşme, tutarlı olmama, uyumsuz olma gibi bir ifadeye karşılık gelmektedir. Aralarında bağ olması gereken iki farklı şeyin birbirine ters düşmesi yani birbiri ile uyumsuz olması anlamına gelir.

Bazen bir kişinin ağzından çıkan sözlerin çeliştiği söylenir. Buna çelişkili ifade adı verilir. Burada anlatılmak istenen kişinin önce söylediği bir cümleyle sonra söylediği bir cümle arasında tutarsızlık olmasıdır. Veya kişinin sözleri ile davranışları arasında bir uyumsuzluk ve tutarsızlık bulunması anlamına gelir.

Matematikte çelişki ise; kendisini oluşturan basit önermelerin her değeri için daima yanlış olan bileşik önermelerdir.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?