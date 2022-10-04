Cem Sultan Olayı Nedir? Cem Sultan Olayı Nedeni Ve Sonuçları Neler, Hangi Padişah Döneminde Oldu?

Cem Sultan olayı tarihten önemli bir yeri olan, akabinde dış politikayı etkileyen bir olaydır. Tarih derslerinde bireylerin üzerine araştırmalar yaptığı Cem Sultan olayı tarihi nedir? Bu sorunun yanıtlarına ve Cem Sultan olayı sonuçları hakkında bilgilere, sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Cem Sultan Olayı Nedir?

Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çiçek Hatundan doğma en küçük şehzadesidir. Şehzade Cem, henüz 22 yaşındayken Karaman'da bulunurken babası Fatih Sultan Mehmet vefat etmiştir. Bu esnada devlet adamları kendi istedikleri şehzadenin tahta çıkması için entrikalar başlatmıştır. Cem Sultan'a babasının vefat haberinin ulaşmaması için bazı devlet adamları özellikle çaba göstermiş ve bu sırada Cem Sultan'ın kardeşi 2. Beyazıt İstanbul'a giderek tahta çıkmıştır. Babasının vefat haberini ve kardeşinin gizlice tahta çıktığını öğrenen Cem Sultan askerlerini de alıp yola çıkar, Bursa civarlarında ki kanlı kardeş kavgası böylelikle başlamıştır. İlk çarpışmayı Cem Sultan ve askerleri kazanır, bunun üzerine Cem Sultan kendini padişah ilan eder, hutbeler okutur adına paralar bastırır. Ancak bir yandan huzursuz olduğu için Cem Sultan kardeşi Beyazıt'a mektup yazarak Osmanlı Devleti'ni eşit şekilde yönetmeyi teklif eder. Beyazıt bu teklifi reddetmiştir çünkü böyle bir yönetim Osmanlı hanedanının çökmesine neden olacaktır.

Beyazıt tüm hazırlıkları tamamlayarak Cem Sultan'ın üzerine yürür ve bu mücadeleyi Cem Sultan kaybederek Kahire'ye sürgün edilir. Kahire'de bir süre kaldıktan sonra tekrar iktidarı ele geçirmek için harekete geçse de yine mağlup olur. Cem Sultan mağlubiyet üzerine yeniden Kahire'ye gitmeyi planlarken Rodos şövalyeleri tarafından davet edilir, bu misafirlik bir süre sonra sürpriz bir sonuçla esirliğe dönüşür. Avrupa bu durumu kendi lehlerine çevirmiş, Cem Sultan'ı kontrol altına alma kisvesi altında Osmanlı Devleti'nden para almış, savaş risklerine karşılık Cem Sultan'ı tehdit olarak kullanmıştır. Böylelikle bir iç sorun olan Cem Sultan olayı dış problem haline gelmiştir.

Cem Sultan Olayı Nedenleri Ve Sonuçları

Cem Sultan olayı nedenleri;

Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat haberinin Cem Sultan'dan gizlenmesi.

Dönemin devlet adamlarının şehzadeler arasına nifak sokma eylemleri.

Beyazıt ve Cem Sultan arasında çıkan taht kavgası.

Cem Sultan olayı sonuçları;