Matematik dalları arasında yer alan geometri, matematiğin uzamsal ilişkileri hakkında önemli bilgiler veren bir ders türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde öğrencilerin büyük bir bölümü geometri dersleri arasında bulunan çemberde açı konularıyla ilgili kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Bu yazımızda sizler için çemberde açı konu anlatımı – çemberde açı özellikleri, formülleri ve kuralları ile ilgili detaylı bilgilere değindik.

Çemberde Açı Konu Anlatımı

Çemberde açı konu anlatımı öğrencilerin internet üzerinden en sık araştırdığı konulardan biridir. Geometri dersleri arasında önemli bir yere sahip olan çemberde açı konusunu detaylı bir şekilde öğrenmek oldukça önemlidir. Düzlem üzerinde hareketsiz duran bir noktadan, bu noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların meydana getirdiği küme, çember olarak adlandırılmaktadır. Çemberin içerisinde bulunan noktalar, iç bölge olarak ifade edilirken çemberin dışında bulunan noktalar dış bölge olarak ifade edilmektedir. Çemberin ortasında sabit ve hareketsiz duran bir nokta bulunmaktadır. Bu noktayla birlikte çember üzerinde bulunan noktaları bir araya getiren doğru parçası ise yarıçap olarak tanımlanmaktadır. Yarıçap r harfi kullanılarak gösterilmektedir. Çemberin merkezi ise O harfi ile belirtilmektedir.

Çemberde Açı Özellikleri

Çemberde birçok farklı açı türü bulunmaktadır. Bu açıların kendine has özellikleri mevcuttur. Çember şeklinde birbirine dik olarak gelen toplam iki çap vardır. Bu çaplar çemberi dört eşit parçaya bölmektedir. Her bir bölünen alan 90 derecelik bir yay ölçüsüne eşittir. Bu yüzden çemberin tam açı ölçüsü 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. Çember toplam beş farklı açıdan meydana gelmektedir. Bu açıların ilki merkez açı olarak tanımlanmaktadır. Çemberin tam ortasında yer alır. Diğer açılar ise çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıları olarak bilinmektedir. Bu açılar aynı zamanda çemberin açı özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çemberde bulunan bu açıların genel özellikleri ise şu şekildedir:

Merkez açı: Bu açının ölçüsü 0 derece ile 180 derece arasında olmaktadır.

Çevre açı: Bu açının ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olmaktadır.

İç Açı: Birleşen iki kirişin meydana getirdiği açı olarak tanımlanır. Bu açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının tam olarak yarısına denk gelmektedir.

Dış Açı: İki teğetin veya iki kesinin meydana getirdiği açı olarak bilinmektedir. Bu açının ölçüsü, gördüğün yayların ölçüleri farkının tam olarak yarısına denk gelmektedir.

Teğet-Kiriş Açı: Çemberi tek bir nokta üzerinden kesen doğru, teğet olarak ifade edilirken bir çemberin üzerindeki iki noktadan geçen doğrunun çemberi böldüğü noktalar arasında kalan bölümü ise kiriş olarak tabir edilmektedir.

Çemberde Açı Formülleri ve Kuralları

Çemberde açı konusu, geometri konuları arasında ayrı bir öneme sahiptir. Öğrencilerin çemberle ilgili hesaplama yapmadan önce açılarını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Her açının ayrı bir formülü ve kuralı bulunmaktadır. Merkez açıyı hesaplarken kullanılan formül, m(AOB)= m(AB) = a şeklindedir. İç açıyı hesaplarken yayların ölçülerinin toplamı ikiye bölünmektedir. Dış açıda ise işlem daha farklıdır. Dış açıyı hesaplarken denk geldiği yayların ölçüleri arasındaki fark hesaplanır. Çıkan sonuç ikiye bölünerek dış açı bulunur. Teğet-kiriş açıları hesaplanırken bu açıların gördüğü yayın ölçüsü ile iki sayısı çarpılmaktadır. Kiriş açısı (AB) ifadesi ile gösterilmektedir. Ayrıca özellikle merkez ve çevre açıyla alakalı kurallara itina etmek, denklemler kurarak işlemleri yapmak son derece önemlidir.