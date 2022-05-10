Çemberin Çevresi Nasıl Bulunur? Çember Alanı Ve Çevresi Hesaplama Formülü

Çember çevresi nasıl bulunur sorusu geometri dersi alan öğrencilerin merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Ancak öncelikle çemberin tanımını bilmek gerekiyor. Sabit bir O noktasından r birim uzunluktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember adı veriliyor. Çember üzerinde bulunan her nokta merkeze uzaklık açısından eşittir. Çemberin alanı ve çevresi hesaplama formülü hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Çemberin Çevresi Nasıl Bulunur?

Çemberin çevresini bulabilmek için formülünü bilmeniz gerekiyor. Geometri derslerinde sık sık karşınıza çıkan çember hesaplamalarında formül kullanmak kısa süre içerisinde yanıta ulaşmanıza yardımcı olur. Çemberin çevresi çap ya da yarıçap kullanılarak bulunabilir. Bu çevre hesaplamasını yapabilmek için çemberin çapını pi sayısı ile çarpmanız gerekiyor.

Pi sayısı genel olarak 3,14 olarak baz alınır. Çember hesaplamalarında kullanılan yarıçap "r" ile gösteriliyor. Bunun yanında çemberin çapı da 2r olarak baz alınır. Bu bilgileri formüle döktüğünüzde ise 2r X pi size çemberin çevresini verir.

Çember Çevresi Hesaplama

Çember çevresini hesaplarken hem pi sayısını hem de çember çevre formülünü bilmek gerekir. Basit bir formülü olsa da pi sayısı küsuratlı bir sayı olduğundan hesaplamalarda karşınıza yanlışlık yapabilme ihtimali vardır. Bu nedenle hesaplama yaparken genelde öğrenciler hesap makinesi kullanmayı tercih ediyor.

Çemberin çevresini hesaplarken çap ve yarıçap gibi kavramları bilmeniz gerekiyor. Bunun yanında pi sayısının yaklaşık değerinin 3,14 olduğunu da bilmeniz doğru hesaplama yapabilmek için mutlaka bilinmesi gerekiyor.

Çember Alanı Nasıl Bulunur?

Çember alan soruları da öğrencilerin bilmesi gereken geometri konularındandır. Sınavlarda da çıkan konular arasında yer alıyor. Çemberin alanını hesaplarken her zaman yarıçap karesinin pi sayısı ile çarpılmasını sağlamanız gerekiyor.

Herhangi bir çemberin merkez noktası üzerinden çemberin dışında yer alan noktaya olan uzaklık yarıçap olarak tanımlanır. Yarıçap aynı zamanda çember çapının da yarısına eşit olan bir sayıdır. Çemberin yarıçapını biliyorsanız alan ve çevre hesaplamalarını kolaylıkla yapabilirsiniz. Alanı bulmak için pi sayısı ve yarıçap karesini almanız yeterli oluyor.

Çember Alanı ve Çevresi Hesaplama Formülü

Çember alan ve çevresi hesaplanırken ihtiyacınız olan bilgiler bulunuyor. Bu bilgilere sahip olduğunuzda kolaylıkla hesaplamaları yapabilirsiniz. Alan hesaplamasında çap ve yarıçap bilgisi yanında pi sayısı da gerekiyor. Çevre hesaplarken 2r X pi sayısı formülünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Alanı hesaplarken ise pi sayısı ile yarıçap karesini almanız yeterli oluyor. Hesaplamalar sırasında kullanılacak olan pi sayısının mutlaka 3,14 değerinin alınması gerekiyor. Çünkü pi sayısı yaklaşık olarak bu değere denk geliyor.