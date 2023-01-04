Cemil Meriç Kimdir? Cemil Meriç Kitapları, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

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Cemil Meriç Kimdir?

Cemil Meriç, 12 Aralık 1916 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğmuş, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biridir. İlk ve orta öğrenimini Hatay'da tamamlayan Meriç lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde tamamlamıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Hatay'a döneme Meriç, belli bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yapmıştır. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne başlayarak buradan mezun olmuştur. Sonrasında ise Elazığ'da bulunan bir lisede Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Belli bir süre İstanbul Üniversitesi yabancı diller bölümünde de okutman olarak çalışmıştır. 1955 yılında gözleri tamamen görmez hale gelmiştir. Bu süreden sonra öğrencilerinin desteği ile eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmüştür. 1974 yılında Üstanbul Üniversitesi'nden emekli olan Meriç, 13 Haziran 1987 tarihinde de vefat etmiştir.

Cemil Meriç Eserleri

Cemil Meriç, yaşadığı dönemde çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserlerden en çok bilinenler şunlardır:

Umrundan uygarlığa

Kırk ambar

Hint edebiyatı

İlk sosyolog

Saint simon

Bu ülke

Dünyanın eşiğinde

Mağaradakiler

Işık doğrudan gelir

Bir facianın hikayesi

Kültürden irfana

Cemil Meriç'in eserleri daha çok araştırma, inceleme, deneme ve makale türündedir. Eserlerinde doğu ile batı kültür hazinelerinin çok zengin ayrtıntıları yer alır.