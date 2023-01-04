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Giriş Tarihi: 4.1.2023 16:10 Son Güncelleme: 4.1.2023 16:10

Cemil Meriç Kimdir? Cemil Meriç Kitapları, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Türk edebiyatına karşı özel bir ilgi duyuyorsanız kesinlikle Cemil Meriç kimdir sorusunu da arştırmışsınızdır. Cemil Meriç kitapları, hikayeleri ve eserleri ile Türk edebiyatına damgasına vurmuş bir yazardır. Cemil Meriç hayatı da merak edilenler arasındadır. Cemil Meriç edebi kişiliği, kendisinden sonraki tüm yazarlara ilham kaynağı olmuştur. Cemil Meriç hangi akımın temsilcisi ve Cemil Meriç sözleri sizler için araştırılarak yazımızda derlendi.

Cemil Meriç Kimdir? Cemil Meriç Kitapları, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Cemil Meriç kimdir araştırmasını yaparken Cemil Meriç kitapları da dikkatinizi çekecektir. Hikayeleri ve eserleri ile edebiyata damga vurmuş Cemil Meriç hayatı sizi de etkileyecektir. Cemil Meriç edebi kişiliği ile ilgili de bugüne kadar çok sayıda araştrma yapılmıştır. Cemil Meriç hangi akımın temsilcisi sorusunu da merak edebilirsiniz. Cemil Meriç sözleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Cemil Meriç Kimdir?

Cemil Meriç, 12 Aralık 1916 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğmuş, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biridir. İlk ve orta öğrenimini Hatay'da tamamlayan Meriç lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde tamamlamıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Hatay'a döneme Meriç, belli bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yapmıştır. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne başlayarak buradan mezun olmuştur. Sonrasında ise Elazığ'da bulunan bir lisede Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Belli bir süre İstanbul Üniversitesi yabancı diller bölümünde de okutman olarak çalışmıştır. 1955 yılında gözleri tamamen görmez hale gelmiştir. Bu süreden sonra öğrencilerinin desteği ile eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmüştür. 1974 yılında Üstanbul Üniversitesi'nden emekli olan Meriç, 13 Haziran 1987 tarihinde de vefat etmiştir.

Cemil Meriç Eserleri

Cemil Meriç, yaşadığı dönemde çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserlerden en çok bilinenler şunlardır:

Umrundan uygarlığa

  • Kırk ambar
  • Hint edebiyatı
  • İlk sosyolog
  • Saint simon
  • Bu ülke
  • Dünyanın eşiğinde
  • Mağaradakiler
  • Işık doğrudan gelir
  • Bir facianın hikayesi
  • Kültürden irfana

Cemil Meriç'in eserleri daha çok araştırma, inceleme, deneme ve makale türündedir. Eserlerinde doğu ile batı kültür hazinelerinin çok zengin ayrtıntıları yer alır.

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