Ceneviz Koyu Nerede, Hangi İlçede? Antalya Ceneviz Koyu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ceneviz Koyu, ismini denizcilikleriyle ünlü bir halk olan Cenevizlilerden alır. Geçmişte Cenevizlilerin bu bölgede ticaret yapmış oldukları ve koyu bir liman olarak kullandıkları düşünülmektedir. Koruma altında olan bir bölgede bulunan Ceneviz Koyu, turkuaz rengi denizi ve yemyeşil ormanları ile ünlü olan turistik bir yerdir. Ceneviz Koyu nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gitmeden önce araştırmakta fayda vardır.

Ceneviz Koyu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ceneviz Koyu, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan beldesinde bulunmaktadır. Bu koy, Adrasan ve Üçadalar arasında yer alır ve Likya Yolu'na yakın olması sebebiyle trekking rotalarının önemli bir noktasıdır. Ceneviz Koyu'na kara yoluyla ulaşmak ise oldukça zordur. Bu nedenle, en yaygın ulaşım yöntemi tekne turlarıdır. Ancak, kara yoluyla gitmek isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Antalya şehir merkezinden Kemer'e ulaşmanız gerekmektedir. Antalya-Kemer arası yaklaşık 40 kilometre ve arabayla yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Kemer'den Adrasan'a gitmeniz gerekmektedir. Kemer-Adrasan arası yaklaşık 45 kilometredir ve yolculuk yaklaşık 1 saat sürer.

Adrasan'dan sonra Ceneviz Koyu'na yürüyerek veya arazi aracıyla devam edebilirsiniz. Doğa yürüyüşü zorlu geçebileceği için önceden gereken önlemlerin alınması tavsiye edilir.

Ceneviz Koyu'na ulaşmanın en popüler yolu ise tekne turlarıdır. Çeşitli noktalardan (Antalya, Kemer, Adrasan gibi) düzenlenen tekne turları ile koya ulaşabilirsiniz.

Antalya veya Kemer'den düzenlenen tekne turları ile Ceneviz Koyu'na rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu turlar, çoğunlukla günlük olarak düzenlenir ve doğal güzellikleri yakından görme fırsatı sunar.

Adrasan'dan da düzenlenen tekne turları ile de Ceneviz Koyu'na ulaşabilirsiniz. Adrasan, koya daha yakın olduğu için buradan yapılan turlar daha kısa sürede koya ulaşmayı sağlar.

Eğer kara yoluyla gitmeyi düşünüyorsanız, yanınıza yeterli su ve yiyecek almayı unutmayın. Ayrıca, doğa yürüyüşü yapacağınız için uygun kıyafet ve ayakkabılar giymek önemlidir. Kara yoluyla gitmek için bölgeyi bilen bir rehberle gitmek daha güvenli ve rahat olabilir. Tekne turları ile gitmek daha rahat ve keyifli bir seçenek olabilir. Hem yolculuk sırasında denizin tadını çıkarabilir hem de koya daha rahat ulaşabilirsiniz.

Ceneviz Koyu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ceneviz Koyu'na girişte doğrudan bir ücret talep edilmez, çünkü burası halka açık bir yerdir. Koya ulaşmanın en yaygın yöntemi tekne turları olduğu için, bu turların ücretlerinin göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

Antalya, Kemer veya Adrasan'dan kalkan tekne turlarının ücretleri, sezon, tur süresi ve sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 2024 yılı için tekne turlarının kişi başı yaklaşık 750-1.500 TL arasında değişebileceğini söylemek mümkündür.

Eğer koyda kamp yapmayı planlıyorsanız, kamp alanlarına veya işletmelere bağlı olarak ekstra bir ücret talep edilebileceğini unutmamalısınız. Şezlong, şemsiye, yiyecek-içecek gibi hizmetler de ekstra ücretlendirmeye tabi olabilir.