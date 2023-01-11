Cengiz Dağcı Kimdir? Cengiz Dağcı Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Cengiz Dağcı kimdir sorusuna yanıt vermek gerekirse kendisinin Kırımlı tanınmış bir roman yazarı olduğu söylenebilir. Cengiz Dağcı hangi dönemde sorusu da eserlerine yansıtılan konulara hakim olabilmek adına araştırılanlar arasında yer alır. Zorlu bir hayat süren ünlü yazar öğrencilik yıllarından itibaren şiire büyük ilgi duyar. Bu nedenle Cengiz Dağcı eserleri, hayatı, sanat anlayışı ve edebi kişiliği hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Cengiz Dağcı Kimdir?

Cengiz Dağcı, Kırımlı roman yazarıdır. 9 Mart 1919 tarihinde Kırım Gurzuf'ta dünyaya gelmiştir. Babası Kırım'dan sürgün nedeniyle uzaklaştırılan Emir Hüseyin Dağcı'dır. Çocukluk yılları büyük bir yoksulluk ve kıtlık içerisinde geçmiştir. Aynı zamanda Rus Emperyalizminin baskısı altında bir çocukluk dönemi olmuştur. İlköğretimini kendi köyünde ve Akmescid'de okumak durumunda kalmıştır.

Öğrencilik yıllarından itibaren şiire karşı büyük bir ilgi duymuştur. İlk şiirini ise 1936 senesinde Kırım Gençlik Dergisi'nde yayımlar. 1939 senesinde Kırım Pedagoji Enstitüsü'ne kabul edilir. Ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle öğrenimini yarım bırakmak zorunda kalır ve askere alınır. Odesa'da subay okuluna giden Dağcı, Ukrayna cephesinde savaşır ve burada Almanlara esir düşer. Almanların yenilmesi ile birlikte İngiltere'ye gider ve Londra'da Wimbledon yakınlarında bir yerde kendine bir hayat kurar.

İkinci Dünya Savaşı, Cengiz Dağcı'nın yaşantısını ve psikolojisini derinden sarsar. Savaş yıllarında çeşitli romanlar kaleme alır. Bu romanlar genelde hatıra niteliğinde romanlardır. 1945- 1946 yıllarında da birçok Türkistanlı ile birlikte Türkiye'ye gelebilmek için başvuru yapar. Ancak dönemin idarecileri isteğini kabul etmez. Türkiye'ye hiç gelmemesine rağmen "Türkçe bana anamın dilidir." Demiştir. Eserlerini de Türkiye Türkçesi ile kaleme almıştır. Eserlerinin ilk derlemesini ise Ziya Osman Saba yapmıştır. 22 Eylül 2011'de Londra'da vefat etmiştir.

Cengiz Dağcı Edebi Kişiliği

Cengiz Dağcı büyük romancılardan olmakla birlikte özellikle Kırım Türklerinin dramını anlatan romanları ile ün kazanmıştır. Eserlerinde Kırım Türklerinin Ruslardan gördükleri zulümleri detaylı olarak anlatır. Kendi hayatından da yer yer kitaplarında kesitler sunmuştur.

Eserlerinde Türkiye Türkçesini son derece sade bir şekilde kullanmıştır. Bunun yanında insanları hüzünlendiren bir üslubu vardır. Şiirlerinde ve diğer eserlerinde herhangi bir sınırı yoktur. Şiirleri yanında muhabir ve mülakatçı olarak da görevler yapmıştır.

Cengiz Dağcı Eserleri

Öykü ve roman dallarında Türk Edebiyatı'na birçok eser kazandıran Cengiz Dağcı'nın en önemli eserleri arasında şunlar yer alır:

Korkunç Yıllar

O Topraklar Bizimdi

Onlar da İnsandı

Dönüş

Genç Timuçin

Yoldaşlar

Üşüyen Sokak

İhtiyar Savaşçı

Biz beraber Geçtik Bu Yolu

Badem Dalına Asıllı Bebekler

Gibi birçok farklı eser vermiştir.