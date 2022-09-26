Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Türk mü, Çocukları ve Torunları kimler, Nasıl ve Kaç Yaşında Öldü?

Cengiz Han, Moğol Kağanı ve Moğol Devleti'nin kurucusudur. Hükümdarlığı döneminde yapmış olduğu hiçbir savaşı kaybetmeyen Cengiz Han, dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olmuştur. Cengiz Han tüm dünya tarafından genellikle acımasız biri olarak bilinse de Moğolistan'da oldukça sevilen biri haline gelmiştir. Zorlu bir hayat yaşayan hükümdar, daha küçük bir çocukken yaşamak ve avlanmak için mücadele etmek zorunda kalmıştır. Peki, Cengiz Han Türk mü, çocukları ve torunları kimler, nasıl ve kaç yaşında öldü? Cengiz Han'ın hayatı ve yaşamıyla ilgili merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlası..

Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han Türk mü?

Cengiz Han 1167 yılında Onon Nehrinin sağ kıyısında bulunan Deli-ün Boldok'ta Temuçin adıyla dünyaya gelmiştir. Babası düşman bir kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin henüz 9 yaşındaydı. Temuçin' in kabilesi küçük bir çocuğun liderliğini kabul etmemesinden dolayı kardeşleri ve annesiyle birlikte onları kabileden sürerek ölüme terk etmişlerdir. 20 yaşına geldiğinde Moğolistan'da tanınan ve saygı duyulan bir komutan haline gelmeyi başarmıştır. Moğolistan'daki göçebe kavimleri kendi bayrağı altında birleştirmiştir. Cengiz Han Moğolca ve Türkçe konuşurdu. Cengiz Han'ın Türk olduğu yönünde görüşler çoğunluktadır. Zaten kendi de konuşmalarında kendini Türk olarak tanıtmıştır.

Çocukları ve Torunları Kimler, Nasıl ve Kaç Yaşında Öldü?

Tarihte bilinen en büyük imparator olan Cengiz Han'ın çocukları ve torunları Altınordu, Kırım, Gökordu, Kazan, Buhara, Çağatay Hanlığı ve Astrahan hanlıkları gibi İlhanlı Devleti'nin kurucuları olmuştur. Cengiz Han'ın ölümü ise gizemlerle doludur. Çünkü Cengiz Han ailesine ölümünün gizli tutulması talimatını vermiştir. Tarihçiler Cengiz Han'ın ölümünün 60'lı yaşlarının ortalarında olduğunu söylemektedirler. Ölüm nedeni de tam olarak bilinememekle birlikte kimi bunun sebebinin tifo olduğunu söylüyor. Kimine göre de enfekte olan bir ok yarası veya atından düşme sonucu oluşan ölümcül yaralanma gibi nitelendirenlerde vardır. Batı Xian'lara karşı saldırı başlatıldığı süre içerisinde hastalandı ve belgelere göre hastalanmasından 8 gün sonra ölmüştür. Bu ölümün gizli tutulmasının nedeni ise, Moğolların 20 yıldır savaştıkları imparatorluk olan Batı Xia'yı fethetmek üzereyken Cengiz Han'ın hastalanmasını talihsizlik olarak görmeleridir.