Cengiz Han sözleri - Moğol Hükümdarı Cengiz Han'ın tarihe yön veren sözleri, savaş stratejilerinden yönetim felsefesine, adalet anlayışından insan ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede yer alır. Onun liderlik anlayışı, cesaret, disiplin, adalet ve hoşgörü üzerine kurulu bir temele dayanır. Cengizhan, tarihin unutulmaz isimlerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecek bir liderdir. Onun mirası, cesaret, liderlik ve vizyon açısından ilham verici olmaya devam etmektedir.
Cengiz Han Sözleri
- At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan, attan inip onu yönetmektir.
- Benim kazanmam yeterli değil! Diğerlerinin hepsi kaybetmelidir.
- Arkasındaki düşmanı hisseden, önündeki düşmanla savaşamaz.
- Ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer bir günah işlememiş olsaydınız, Tanrı sizi cezalandırmam için beni yollamazdı.
- Sakın bir çiviyi küçümseme! Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu ise tüm ülkeyi yönetir.
- Nasıl gökte tek bir Tanrı varsa, yerde de tek bir Han olmalıdır.
- Korkuyorsan yapma, yapıyorsan da korkma!
- Saklanacak yerim kalmadı, ben de korkmaktan vazgeçtim.
- Türkler hiçbir savaşı kaybetmezlerdi, eğer kendi ırklarından kadınlar ile evlenselerdi!
- Savaşı seçtin ne olacaksa olacak ve ne olacağını bilmiyoruz. Sadece Tanrı biliyor.
- Unutmayın, arkadaşınız yok, gölgeniz var.
- Bitene kadar hiçbir şey iyi değildir.
- Tek başına bir ok kolayca kırılabilir, ancak birçok ok tahrip edilemez.
- Öfkeye mahkum edilen bir eylem başarısızlığa mahkûm olan bir eylemdir.