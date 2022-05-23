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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:49 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:49

Cenkname Nedir? Edebiyatta Cenknameler Neden Yazılır, Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Cenkname Nedir? Edebiyatta Cenknameler Neden Yazılır, Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan cenknameler, İslamiyet konusunda önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, Cenkname nedir? Cenknamelerin türleri ve özellikleri nelerdir? Hangi dönemde yazılmışlardır, Cenknameler ne anlatmaktadır? Merak edilen tüm bu soruları araştırdık ve sizler için yazımızın devamında yer verdik.

Cenkname nedir? sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan cenknameler, tarihsel olarak belli savaşları anlatmaktadır. Savaşlar dışında islami açıdan da önemli kabul edilen bu eseler, milli kültürü yeniden şekillendirmek için kullanılmıştır. Cenkname nedir edebiyat açısından önemi nedir gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cenkname Nedir?

Cenknameler nedir edebiyat alanında nasıl bir öneme sahiptir sorusu merak edilen sorulardan bir tanesidir. Cenkname kısaca destansı halk hikayeleridir. Hikayeler genellikle Hz. Ali etrafında gelişmektedir. Bu nedenle hikayeler içerisinde islami unsurlar da yer almaktadır. İslami unsurlara yer verilmesi açısından İslam tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Cenknameler İslamiyet'i yaymak için farklı dinler ile savaşlarının hikayeleştirilerek anlatılmasıdır. Hikayeler genellikle 13.yy'da Anadolu'da geçmektedir. Mübalağalı bir anlatımı bulunmaktadır. Cenknameler destansı bir özellik de barındırır.

Cenkname Özellikleri Nelerdir?

Cenknameler İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşların kahramanlaştırılarak anlatılmasına verilen addır. Türk edebiyatında önemli bir yeri olan cenknameler aynı zamanda Türk kültürünün şekillenmesinde de önemli bir unsur olmuştur. Cenknamelerin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bular şu şekilde sıralanabilir:

  • Müslümanlara motivasyon sağlamaktadır.
  • Kahramanların yaptıklarını anlatarak bir model oluşturmaya çalışmaktadır.
  • Müslümanlığı doğru bir şekilde aktarmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda güzel ahlak kazandırmaktadır.
  • İslamiyet'in doğru bir şekilde yayılmasını sağlamaktadır.
  • İslami açıdan doğru ve güçlü bir kaynak oluşturmaktadır.
  • Sanat kaygısı taşımaz. Temel amacı kazanılan zaferler ve kahramanlıklar ile doğru mesajı iletmek hedeflenmektedir.
  • Yazımında destan geleneğinden, nazım, nesir ve aruz ölçülerinden faydalanılmıştır.
  • Somut ve hayali varlıklar cenknameler içerisinde yer almaktadır.
  • Konuları genel olarak gayrimüslimler üzerinedir.

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Cenkname Nedir? Edebiyatta Cenknameler Neden Yazılır, Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?
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