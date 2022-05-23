Cenkname Nedir? Edebiyatta Cenknameler Neden Yazılır, Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Cenkname nedir? sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan cenknameler, tarihsel olarak belli savaşları anlatmaktadır. Savaşlar dışında islami açıdan da önemli kabul edilen bu eseler, milli kültürü yeniden şekillendirmek için kullanılmıştır. Cenkname nedir edebiyat açısından önemi nedir gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cenkname Nedir?

Cenknameler nedir edebiyat alanında nasıl bir öneme sahiptir sorusu merak edilen sorulardan bir tanesidir. Cenkname kısaca destansı halk hikayeleridir. Hikayeler genellikle Hz. Ali etrafında gelişmektedir. Bu nedenle hikayeler içerisinde islami unsurlar da yer almaktadır. İslami unsurlara yer verilmesi açısından İslam tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Cenknameler İslamiyet'i yaymak için farklı dinler ile savaşlarının hikayeleştirilerek anlatılmasıdır. Hikayeler genellikle 13.yy'da Anadolu'da geçmektedir. Mübalağalı bir anlatımı bulunmaktadır. Cenknameler destansı bir özellik de barındırır.

Cenkname Özellikleri Nelerdir?

Cenknameler İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşların kahramanlaştırılarak anlatılmasına verilen addır. Türk edebiyatında önemli bir yeri olan cenknameler aynı zamanda Türk kültürünün şekillenmesinde de önemli bir unsur olmuştur. Cenknamelerin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bular şu şekilde sıralanabilir: