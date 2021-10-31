CEO Açılımı Nedir? CEO’nun Açılımı Türkçede Ne Demek? e1

CEO; bir şirket, örgüt veya bir acentenin en üst dereceli yöneticisi konumunda olan kişidir. Bu nedenle pek çok kişi CEO olmak ister. CEO olmak isteyen ya da istemeyen kişilerin ortak paydası ise CEO kısaltmasının açılımının ne olduğu ve bu açılımın Türkçesini merak etmesidir.

CEO Açılımı Nedir?

İş hayatını yakından takip eden kişilerin sıklık ile duyduğu aynı zamanda ülkemizde ve dünya üzerinde bulunan bir şirketin en değerli pozisyonlarından bir tanesi de CEO pozisyonudur. Bu nedenle pek çok kişinin hayalleri arasında CEO olmak bulunmaktadır. CEO'nun açılımı da bu nedenle sıkça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. CEO 'nun açılımı "Chief Executive Officer" olarak karşımıza çıkar.

CEO Nedir?

CEO, iş hayatını yakından takip eden insanların sıkça duyduğu pozisyonlardan bir tanesidir. Önemli bir pozisyon olan CEO; bir şirket, bir örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisi bulunan kişidir. CEO'lar aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak karşımıza çıkarlar. Bu pozisyonda çalışan kişiler hedefleri gerçekleştirmek için bir strateji oluştururlar. Şirketlerin bugününü yönetir iken aynı zamanda yanını da planlayan kişilerdir. Bu görev ABD vb ülkelerde CEO şeklinde yapılırken, UK gibi ülkelerde ise MD yani Managing Director (Yönetici Müdür) unvanı ile yapılmaktadır.

CEO Ne İş Yapar?

CEO yani "Chief Executive Officer" olarak karşımıza çıkan iş pozisyonu, Yönetim Kurulu ya da benzer olan yetkili bir merci tarafından belirlenir ve göreve getirilir. Genelde yetkisi bulunan bir grup insana bağlı olan CEO'ların görevleri şirketten şirkete değişir, daha kapsamlı ya da daha az kapsamlı olabilir. CEO, şirket (örgüt ya da acente) içerisinde bulunan tüm değişiklikleri yönetmek ile yönetim kuruluna önderlik etmek ile çalışanlara ilişkin süreçleri yönetmek ile sorumlu kişidir. Ayrıca CEO'nun görevleri arasında çalıştığı şirketin hareketlerini planlamak ve bununla ilgili adımlar atmak da bulunmaktadır. Çalıştığı şirketin reklam, finans insan kaynakları, hukuk ve bunlara benzer alanlarda bulunan önemli kararları verme ve bu kararları uygulayacak adımları atmak da CEO ların görevleri arasında yer alır.

CEO'nun Açılımı Türkçede Ne Demek?

CEO nun açılımı karşımıza "Chief Executive Officer" olarak çıkar. Bu açılımın tam Türkçe olarak çevirisi ise "Yönetim Ofisleri Şefi" şeklindedir.