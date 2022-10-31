Ceride-i Havadis Özellikleri- Ceride-i Havadis Gazetesi Hangi Padişah Döneminde ve Ne Zaman Çıkarıldı, Kim Çıkardı, Önemi Ne?

Osmanlı Dönemi'nde yayınlanan Ceride-i Havadis gazetesinin önemi ve özellikleri merak edilen konular arasındadır. O zamanın önemli bir gazetesi olan Ceride-i Havadis ne demek sorusu, çoğu kişinin araştırma alanı olmuştur. Ders kitaplarında da karşılaştığımız Ceride-i Havadis gazetesinin hangi dönem ve hangi olaydan sonra yayınlandığı sıkça sorulan sorular arasındadır. Türk basınında önemli bir yere sahip Ceride-i Havadis gazetesinin özelliklerinin yanı sıra hangi padişah döneminde ve ne zaman çıkarıldı, kim çıkardı ve önemi ne gibi sorularla çok defa araştırılmıştır. Ceride-i Havadis özellikleri ve bu gazeteye dair merak edilenler...

Ceride-i Havadis Ne Demek?

Ceride-i Havadis gazetesinin ne demek olduğu merak edilen konular arasındadır. Ceride-i Havadis, Türk basın tarihinde yarı resmi olarak yayınlanan ilk Türkçe gazetedir. Bu gazete özellikle devletten belli bir yardım alması sebebiyle yarı resmi bir gazete özelliğine sahiptir. Ceride-i Havadis gazetesi haber niteliği taşıdığı ilk dönemlerde ilgi görmemiştir.

Ceride-i Havadis Özellikleri

Türk basınında ilk yarı resmî Türkçe gazete olan Ceride-i Havadis özellikleri sıkça araştırılmıştır. Bu gazete ilk etapta ahlaki ve edebi bir nitelik içerse de asıl çıkış amacı, İngilizlerin ekonomik ve siyasi çıkarlarına yönelik kamuoyu oluşturmaktır. Gazete ilk yayınlandığı süreçte ilgi görmese bile, Anadolu'ya ulaşmasıyla beraber haftalık çıkarılmaya başlanmış ve dış ülkelerdeki muhabirler aracılığıyla dış haberlere de yansımıştır. Bunun sonucunda gazete seçkin zümre tarafından da takip edilmiştir.

Ceride-i Havadis Önemi

Ceride-i Havadis gazetesi devletten teşvik yardımı aldığı için yarı resmi bir kimliğe sahip olmasıyla büyük önem taşımıştır. Bu gazetenin olduğu dönemlerde çeşitli ilanlara ve özellikle ilk ölüm ilanlarına yer verilmiştir. Ayrıca Ceride-i Havadis gazetesi, Kırım savaşına savaş muhabirlerini göndererek, dönemin uluslararası haberciliğine öncü olmuştur.

Ceride-i Havadis Hangi Olaydan Sonra Yayınlandı?

Ceride-i Havadis gazetesinin hangi dönem ve hangi olaydan sonra yayınlandığı merak edilenler arasındadır. Bu gazete William Churcill adında bir İngiliz tarafından 1840 yılında çıkarılmıştır. Churcill, yabancıların oturulmasına izin verilen semtlerde bir çocuğu yaralayınca tutuklanmış ve artan baskılar ile birlikte Churchill serbest bırakılmıştır. Churchill'den özür dilenerek, tutukluluk tazminatı olarak belirli ayrıcalıklar vermişlerdir. Bunlardan birisi de gazete yayınlama ayrıcalığıdır. Elindeki fermanı altın karşılığında bir başkasına devreden Churcill, Akif Paşa sürgüne gönderilince 1 Ağustos 1840 yılında Ceride-i Havadis gazetesini çıkarmaya karar vermiştir.