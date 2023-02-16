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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:44 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:44

Ceriham Ne Demek? Ceriham Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ceriham, ülkemizde herkes tarafından duyulmuş bir kelimedir. Çünkü bu kelime İstiklal Marşı’nda geçer. Ceriham kelimesinin kökeni ve etimolojisi bu anlamda bilinmelidir. Ceriham cümle içinde kullanımı incelenirken öncelikle kelimenin İstiklal Marşı dizelerinde geçtiği bölüm incelenmelidir. Bu inceleme ile şairin bu dizede ne demek istediği de anlaşılacaktır. İstiklal Marşı’nda ceriham ne anlama gelir sorusunu sizler için inceledik ve yazımızda derledik.

Ceriham Ne Demek? Ceriham Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ceriham ne demek araştırması için örnek cümlelerden istifade edebileceğiniz gibi öncelikle sözlük incelemesini de düşünebilirsiniz. Ceriham kelimesinin kökeni ve etimolojisi ilginizi çekecektir. Arapça kökenli olan bu kelime zaman içerisinde Türkçede yerini almıştır. Ceriham cümle içinde kullanımı ise kelimenin ne şekilde kullanılacağı hakkında size fikir verecektir. İstiklal Marşı'nda ceriham ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ceriham Ne Demek?

Ceriham, Arapça kökenli bir kelimedir. Daha çok Osmanlıca kaynaklarda görebileceğiniz bu kelimenin Türkçede yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz. Fakat bu kelime İstiklal Marşı'nda geçtiği için söz konusu kelimeye herkes aşinadır.

Ceriham, Osmanlı döneminde toplum içinde dahi yaygın şekilde kullanılmış bir kelimedir. Kelimenin anlamı "yaram" demektir. Bir uzvun yaralanması sonucunda kişide oluşan yaralanmayı ifade eden kelime ile ceriham aynıdır. Burada dikkat çeken husus, ceriham kelimesi yara kelimesinin 1. Tekil şahsa çekimlenmiş şeklidir.

İstiklal Marşı'nda Ceriham Ne Anlama Gelir?

İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşur. Toplam 41 mısra olan İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş hikayesini hüzünlü dizelerle anlatır. Ceriham kelimesi İstiklal Marşı'nın 9. Kıtasının 2. Mısrasında geçer. Söz konusu dize, "Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım" şeklindedir. Bu dizede kullanılan ceriham kelimesi de yara anlamında kullanılmıştır. Dize tam olarak Türkçeye çevrildiğinde yazar, ülkenin istiklale kavuşması halinde tüm bedeni ve yaraları kan içinde olsa dahi sevinç gözyaşları dökeceğini ifade etmektedir.

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Ceriham Ne Demek? Ceriham Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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