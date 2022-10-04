Çerkez Ethem İsyanı Nedenleri - Çerkes Ethem Ayaklanması Nerede ve Ne Zaman Çıktı, Sonuçları Neler?

Çerkez Ethem İsyanı nedenleri ve sonuçları tarihi incelemelerde önemli yer tutar. Mücadele tarihi içerisinde önemli bir yer tutan Çerkez Ethem ayaklanması nedeni tek değildir ve bu isyanın birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bulunduğu konum ve coğrafya sebebi ile bu isyan oldukça ciddi görülmüş ve gerektiği yerde müdahale edilmesi kararlaştırılmıştır. Dilerseniz, Çerkez Ethem ayaklanmasını bastıran komutan kimdir, birlikte öğrenelim...

Çerkez Ethem İsyanı Nedenleri

Milli mücadeleye karşı olmayan fakat o dönemin siyasi otoritesine (Ankara Hükumeti) karşı olan ve bu iradeye karşı isyana giren Çerkez Ethem ve silah arkadaşlarının; birden fazla nedeni bulunuyor. Çerkez Ethem isyanı nedenleri şu şekilde açıklanabilir;

Çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda, Çerkez Ethem'in Ankara Valisi'ni yargılama isteği

Asker toparlama konularında problem çıkarılması

Alınan, İstiklal Mahkemeleri kararlarına karşı gelinmesi

Batı Cephesi Komutanlığı'nın iki farklı parçaya ayrılmasına karşı çıkılması

Kurulmak istenen düzenli orduya dahil olmak istenmemesi ve Kuvayi Seyyare'nin katiyen düzenli ordu olmayacağı konusundaki dirayet

Kuvayi Seyyare ile Ankara Hükumeti arasında ortaya çıkan çekişme

Gönderilen sayım çizelgelerine karşı çıkılması

Çerkez Ethem'in kazandığı başarılar neticesinde özgüveninin artması ve buna bağlı olarak siyasi otorite içerisinde bulunan her kişi ile kendisini eşit görmesi

Kuvayi Seyyare'nin isminin, Birinci Kuvve-i Seyyare olarak değiştirilmek istenmesine, Çerkez Ethem'in ve ağabeyinin karşı çıkması

Ankara hükumetinin; halktan zorla para toplanması, hükumetten alınan para ve erzağın hesabının verilmemesi, izinsiz cezalar verilmesi ve kanunsuz şekilde asker toplanması üzerine çektikleri rahatsızlık neticesinde, Çerkez Ethem'e gönderdikleri bir bildirinin yayınlanması

Çerkes Ethem Ayaklanması Nerede ve Ne Zaman Çıktı?

İsyan başladığında, Gediz-Kütahya hattı bölgesinde bulunan Çerkez Ethem ve arkadaşları, bulunduğu diğer tüm alanlarda da Ankara hükumetinin otoritesini tanımamış ve TBMM'nin kararlarını onaylamamıştır. Bu sayede Çerkez Ethem'in hareketleri, isyan durumu almıştır. 1920 yılının sonlarına doğru, Gediz-Kütahya bölgesinde çıkan isyanın sonuçları ise şöyledir;

Çerkes Ethem Ayaklanması Sonuçları Neler?