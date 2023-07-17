Dünya coğrafyası üzerinde birçok farklı noktada kendine özgü nitelikleriyle dikkat çeken çok sayıda toprak cinsi mevcuttur. Yer kabuğunun önemli parçalarından biri olan toprağın kendi içerisinde de farklı çeşitleri vardır. Çernezyom toprak türü de bu toprak çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu yazımızda sizler için çernezyom toprak nedir, çernezyom toprak nerede olur, özellikleri neler, verimli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Çernezyom Toprak Nedir?

Dünya çapında bazıları verimli bazıları verimsiz olmak üzere çok fazla toprak çeşidi bulunmaktadır. Bu toprak çeşitlerinin kimisi kilden meydana gelirken kimisi ise humustan veya kireçten meydana gelmektedir. Zonal (yerli) toprak başta olmak üzere; azonal (taşınmış) toprak ve introzonal toprak gibi pek çok toprak tipi mevcuttur. Çernezyom toprak ise taşınmış toprak olarak da tanımlanan azonal toprak çeşidinin bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu toprak türü dünyanın birçok noktasında görülmekle birlikte ülkemizde de görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye'de nerede görülür konusu önem kazanır. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum ve Kars şehirlerimizde bu toprak cinsine çok sık rastlanır. Konuyla yakından ilgili olan birçok kişi çernezyom toprak verimli mi sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu toprak türü humus açısından zengin bir toprak olarak tabir edilir. Bu yüzden özellikle tarımsal yönden oldukça verimlidir.

Çernezyom Toprak Özellikleri Nelerdir?

Çernezyum toprakları, orta kuşak diye tabir edilen yağışın bol olduğu yerlerde ve uzun boya sahip çayırların altında meydana gelen bir toprak çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Renk olarak koyu bir renge sahiptir. Bundan kaynaklı kara topraklar olarak da tabir edilmektedir. Bünyesinde organik madde miktarı oldukça fazladır. Bu sebepten dolayı özellikle tarımsal faaliyetler için çok uygun bir toprak çeşididir. Çernezyom toprak türüyle alakalı merak edilen pek çok farklı konu vardır. Bunlardan biri çernezyom toprak nerede olur konusudur. Bu toprak türü yarı neme sahip olan bölgelerde daha sık görülmektedir. Ayrıca bu toprak tipinin kendine has belli başlı birtakım özellikleri de bulunmaktadır. Çernezyom toprak özellikleri genel olarak şu şekildedir: