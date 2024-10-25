Toplu taşıma seçenekleri ile kolayca ulaşılabilir olması, hem hastalar hem de öğrenciler için büyük bir avantajdır. İstanbul trafiği yoğun olabileceğinden, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecekseniz, seyahat sürenizi daha uzun tutmanızda fayda vardır. Planlamanızı yaparak, bu önemli sağlık kuruluşuna rahatça ulaşabilirsiniz. Cerrahpaşa Hastanesi nerede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne nasıl gidilir, hangi otobüsler gider demeden önce, bu hastane hakkında genel bir bilgi edinmenizde fayda vardır.

Cerrahpaşa Hastanesi Nerede?

Cerrahpaşa Hastanesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Tarihi yarımadaya oldukça yakın bir konumda bulunan hastane, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Hastanenin tam adresi, Kocamustafapaşa Cd. No: 53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İstanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gider?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur. Hem toplu taşıma hem de özel araçlarla ulaşım sağlanabilir.

Toplu Taşıma İle Ulaşım:

Otobüs:Cerrahpaşa Hastanesi'ne giden otobüs hatları şunlardır:

80, Kazlıçeşme Marmaray-Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi

80T, Taksim Tünel -Kazlıçeşme Marmaray

35, Eminönü -Koca Mustafapaşa

35A, Koca Mustafapaşa-Koca Mustafapaşa

35C, Koca Mustafapaşa-Harbiye Askeri Müze,

35D, Balat Peron -Koca Mustafapaşa

BN1, Halkali Park -Eminönü Mısır Çarşısı

72YT, Yeşilköy -Yeşilköy

PD1, Yenikapı –Yenikapı Etkinlik Alanı

30D, Vadi -Vadi

31, Yenikapı Etkinlik Alani -Kuyumcukent

31Y, Yenikapı Etkinlik Alanı -Toki Ayazma

50Y, Yenikapı Etkinlik Alanı -Alibeyköy Metro

70FY, Cin Deresi -Cin Deresi

70KY, Kurtuluş-Yenikapı Etkinlik Alanı

76A, Vaditepe –Yenikapı Etkinlik Alanı

77, Yenikapı Etkinlik Alanı -Şişli Merkez,

88A, Sultangazi Peronlar -Yunus Emre Mahallesi

146T, Boğazköy Son Durak -Boğazköy Son Durak