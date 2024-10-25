Toplu taşıma seçenekleri ile kolayca ulaşılabilir olması, hem hastalar hem de öğrenciler için büyük bir avantajdır. İstanbul trafiği yoğun olabileceğinden, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecekseniz, seyahat sürenizi daha uzun tutmanızda fayda vardır. Planlamanızı yaparak, bu önemli sağlık kuruluşuna rahatça ulaşabilirsiniz. Cerrahpaşa Hastanesi nerede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne nasıl gidilir, hangi otobüsler gider demeden önce, bu hastane hakkında genel bir bilgi edinmenizde fayda vardır.
Cerrahpaşa Hastanesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Tarihi yarımadaya oldukça yakın bir konumda bulunan hastane, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Hastanenin tam adresi, Kocamustafapaşa Cd. No: 53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur. Hem toplu taşıma hem de özel araçlarla ulaşım sağlanabilir.
Toplu Taşıma İle Ulaşım:
Otobüs:Cerrahpaşa Hastanesi'ne giden otobüs hatları şunlardır:
80, Kazlıçeşme Marmaray-Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
80T, Taksim Tünel -Kazlıçeşme Marmaray
35, Eminönü -Koca Mustafapaşa
35A, Koca Mustafapaşa-Koca Mustafapaşa
35C, Koca Mustafapaşa-Harbiye Askeri Müze,
35D, Balat Peron -Koca Mustafapaşa
BN1, Halkali Park -Eminönü Mısır Çarşısı
72YT, Yeşilköy -Yeşilköy
PD1, Yenikapı –Yenikapı Etkinlik Alanı
30D, Vadi -Vadi
31, Yenikapı Etkinlik Alani -Kuyumcukent
31Y, Yenikapı Etkinlik Alanı -Toki Ayazma
50Y, Yenikapı Etkinlik Alanı -Alibeyköy Metro
70FY, Cin Deresi -Cin Deresi
70KY, Kurtuluş-Yenikapı Etkinlik Alanı
76A, Vaditepe –Yenikapı Etkinlik Alanı
77, Yenikapı Etkinlik Alanı -Şişli Merkez,
88A, Sultangazi Peronlar -Yunus Emre Mahallesi
Minibüs ve Dolmuş:Bazı dolmuş ve minibüs hatları da Cerrahpaşa bölgesine hizmet vermektedir. Özellikle çevre mahallelerden gelen dolmuşlarla da hastaneye ulaşmak mümkündür.
Özel Araç İle Ulaşım: Eğer özel aracınızla geliyorsanız, Cerrahpaşa Hastanesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Hastane, şehir merkezine yakın bir konumda yer almaktadır ve ana yollar üzerinden rahatça ulaşım sağlanabilir. Hastane yakınında otopark imkanları bulunmaktadır.