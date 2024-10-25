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Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:17 Son Güncelleme: 25.10.2024 09:17

Cerrahpaşa Hastanesi Nerede? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gider?

Cerrahpaşa Hastanesi ve Tıp Fakültesi, İstanbul'un en köklü ve saygın sağlık kurumlarından biridir. Hastane, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir parçası olarak, öğrencilere ve hastalara modern sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu nedenle, hem hastalar hem de öğrenciler sıklıkla buraya ulaşım konusunda bilgi aramaktadır. Cerrahpaşa Hastanesi nerede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne nasıl gidilir, hangi otobüsler gider soruları bu aranan bilgilere ulaşılmasında katkı sağlar.

Cerrahpaşa Hastanesi Nerede? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gider?

Toplu taşıma seçenekleri ile kolayca ulaşılabilir olması, hem hastalar hem de öğrenciler için büyük bir avantajdır. İstanbul trafiği yoğun olabileceğinden, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecekseniz, seyahat sürenizi daha uzun tutmanızda fayda vardır. Planlamanızı yaparak, bu önemli sağlık kuruluşuna rahatça ulaşabilirsiniz. Cerrahpaşa Hastanesi nerede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne nasıl gidilir, hangi otobüsler gider demeden önce, bu hastane hakkında genel bir bilgi edinmenizde fayda vardır.

Cerrahpaşa Hastanesi Nerede?

Cerrahpaşa Hastanesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Tarihi yarımadaya oldukça yakın bir konumda bulunan hastane, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Hastanenin tam adresi, Kocamustafapaşa Cd. No: 53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İstanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gider?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur. Hem toplu taşıma hem de özel araçlarla ulaşım sağlanabilir.

Toplu Taşıma İle Ulaşım:

  1. Otobüs:Cerrahpaşa Hastanesi'ne giden otobüs hatları şunlardır:

  • 80, Kazlıçeşme Marmaray-Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi

  • 80T, Taksim Tünel -Kazlıçeşme Marmaray

  • 35, Eminönü -Koca Mustafapaşa

  • 35A, Koca Mustafapaşa-Koca Mustafapaşa

  • 35C, Koca Mustafapaşa-Harbiye Askeri Müze,

  • 35D, Balat Peron -Koca Mustafapaşa

  • BN1, Halkali Park -Eminönü Mısır Çarşısı

  • 72YT, Yeşilköy -Yeşilköy

  • PD1, Yenikapı –Yenikapı Etkinlik Alanı

  • 30D, Vadi -Vadi

  • 31, Yenikapı Etkinlik Alani -Kuyumcukent

  • 31Y, Yenikapı Etkinlik Alanı -Toki Ayazma

  • 50Y, Yenikapı Etkinlik Alanı -Alibeyköy Metro

  • 70FY, Cin Deresi -Cin Deresi

  • 70KY, Kurtuluş-Yenikapı Etkinlik Alanı

  • 76A, Vaditepe –Yenikapı Etkinlik Alanı

  • 77, Yenikapı Etkinlik Alanı -Şişli Merkez,

  • 88A, Sultangazi Peronlar -Yunus Emre Mahallesi

  • 146T, Boğazköy Son Durak -Boğazköy Son Durak

  1. Minibüs ve Dolmuş:Bazı dolmuş ve minibüs hatları da Cerrahpaşa bölgesine hizmet vermektedir. Özellikle çevre mahallelerden gelen dolmuşlarla da hastaneye ulaşmak mümkündür.

  2. Özel Araç İle Ulaşım: Eğer özel aracınızla geliyorsanız, Cerrahpaşa Hastanesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Hastane, şehir merkezine yakın bir konumda yer almaktadır ve ana yollar üzerinden rahatça ulaşım sağlanabilir. Hastane yakınında otopark imkanları bulunmaktadır.

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Cerrahpaşa Hastanesi Nerede? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gider?
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