Çeşme Baskını Sonuçları - Çeşme Baskını Kim Tarafından, Ne Zaman ve Hangi Padişah Döneminde Yapıldı?

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Çeşme Baskını Olayı Nedir?



Çeşme Baskını, 7 Temmuz 1770 yılında Rus Ordusu tarafından Osmanlı Donanması'nın yakılması olayıdır. Söz konusu olay Çeşme Körfezi'nde gerçekleştirilmiştir. Çeşme Baskını, 1768-1774 arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir parçasıdır. Gerçekleşen yakma eyleminden sonra Osmanlı donanmasının neredeyse tamamı imha edilmiştir.

Çeşme Baskını Nedeni?



Çeşme Baskını, Osmanlı Rus Savaşı sırasında 2. Katerina'nın tarafları kızıştırma çabasından dolayı gerçekleşmiştir. 2. Katerina, Moa ve Balkanlar'daki ortadoks isyanını tetiklemiştir. Balkanlar ve Mora'daki papazları kendi yanına çekmeyi başaran 2. Katerina, Mora köylerinde güçlü bir isyan hareketi başlatmıştır. Osmanlı Devleti, bir yandan Rus Devleti ile savaşırken bir yandan da Mora isyanı ile meşgul olmak durumunda kalmıştır. Bu karışıklık esnasında Ruslar Çeşme Körfezinde bulunan Osmanlı donanmasını tamamen yakmıştır.

Çeşme Baskını Sonuçları



Çeşme Baskını sonunda Osmanlı Devletinin donanması tamamen yok edilmiştir. Bu yakma eylemi sonunda devlet ciddi anlamda zorda kalmıştır. Ayrıca Ruslar Balkanlardaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmıştır. Mora isyanı ve Balkanlardaki iç karışıklıklar Rusların istediği şekilde sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti Çeşme Olayı sonunda süratle tekrar donanma tesis etme çalışmalarına girmiştir. Bu da devlete ciddi zaman kaybettirmiş, asıl yönlenmesi gereken olaylardan başka bir yöne dönmesine neden olmuştur.

Çeşme Baskını Hangi Padişah Döneminde



Çeşme Baskını döneminde Osmanlı Devleti padişahı 3. Mustafa idi. İdari ve askeri alandaki başarısızlıkları nedeniyle eleştirilen 3. Mustafa, bu olaydan sonra daha da acımasız şekilde eleştirilmeye başlamıştır.

Tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin 4 kez donanması yakılmıştır. İlk yakılma olayı 1571 yılında İnebahtı Savaşı sırasında olmuştur. Çeşme Baskını, donanmanın 2. kez yakılışıdır. 1827 ve 1854 yıllarında da Osmanlı Devleti'nin donanması yakılmıştır.