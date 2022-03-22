Çetele Tablosu Ve Sıklık Tablosu Konu Anlatımı Ve Problemleri: Çetele Ve Sıklık Tablosu Nedir?

Çetele ve sıklık tablosunu duymayan yoktur. İlköğretim matematik dersinde bize öğretilen bu iki kavram bazı işlemler için kolaylık sağlar. Öğrenciler belli obje ve varlıkları çetele tablosu ve sıklık tablosunda gösterir. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesini gerektiren bu iki terimin kullanılması ve uygulanması son derece kolaydır. Ortak olarak baktığımızda, her ikisi de belli başlı bazı durum ve olayların sayısal olarak kaydedilmesi ve hesaplanması için kullanılır. Çetele ve sıklık tablosunun nasıl kullanıldığını bilmeyen öğrenciler, bunun hakkında araştırma yaparlar. Çetele tablosu ve sıklık tablosu konu anlatımı ve problemleri bu noktada önemlidir. Günlük işlerde kimi zaman kullanılan bu tablolara hâkim olmak, sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Çetele Tablosu

Günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan çetele tabloları, değişik sektörlerde yer alan bir yöntemdir. Bu tablo özellikle hızlı bir şekilde sayılması ve hesaplanması gereken konular açısından pratiklik katar. Çetele tablosu kısaca, verilerin miktarının çetelerle anlatıldığı bir tablo olarak karşımıza çıkar. Bu tabloda hesap tutmak amaçlı bir yere çizgiler çizmek amaçlanır.

Sıklık Tablosu

Matematikte daha önce karşımıza çıkan sıklık tablosu, satır ve sütunlardan oluşur. Bir tablodaki verilerin miktarı sayılarla gösteriliyorsa o tablo sıklık tablosudur. Sıklık tablosunda soldan sağa aynı hizada olanların hepsi satırı oluşturur.

Yukarıdan aşağıya aynı hizada olanlar ise sütun olarak ifade edilir. Bu tablolarda genellikle yukarıdan aşağı sütun biçiminde hazırlanmış bloklar içerisinde isimler bulunur ve o blokların karşısında kare şeklinde blok bölümüne sayılar yazılır. Sıklık tablosu daha çok evde, öğrencilerin kullandığı bir yöntemdir.

Çetele Tablosu Nedir?

Matematikte önemli bir yere sahip olan çetele tablosu, çizilerek ve oyularak açılan kertik olarak tanımlanmıştır. Bu tabloda verilen miktarlar çizgilerle anlatılır. Her çizgi bir taneyi ifade etmektedir. Bu tabloyu oluştururken çizgilerin sayısı fazla olacağından dolayı, sayma işlemini gerçekleştirmek için çizgiler beşerli gruplar halinde yazılır.

Birçok alanda karşımıza çıkan çetele tablosu, özellikle gün içerisinde hızlı işlerin yapılması konusunda, sektör bazında önemli bir hesaplama aracı olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, bir kağıt üzerine beş tane kedi için dört ayrı çizgi çekilir. Beşinci çizgi ise, diğer çizgilerin üzerine yatay gelecek şekilde çizilir. Bu aynı zamanda işlemin tamamlandığı anlatılır ve düzen sağlanır.