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Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:58

Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlısı

Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlısı

Çetin kelimesi günlük hayatta karşımıza eş anlamlısı kadar çok çıkmasa bile kitaplarda, yazılarda ya da eski metinlerde sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Birden fazla eş anlama sahip olan çetin kelimesi aynı zamanda büyüklerimiz tarafından da kullanılabilmektedir, çünkü oldukça eski bir kelimedir. Bulmacalarda da karşımıza çıkabilen çetin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çetin kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. Genelde koşulların ne denli zor ve problemli olduğunu açıklamak için kullanılan bir kelimedir. Çetin kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır ve özel isim olarak da kullanımı vardır.

ÇETİN KELİMESİNİN ANLAMI

Çetin kelimesi genelde karşılaşılan koşulların zorluk durumunun epey fazla olduğunu ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kullanımı bir eylemin yapılmasının zorluk derecesinin fazla olduğunu ifade etmek için de kullanılmaktadır.

ÇETİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Çetin kelimesinin eş anlamlısı "zor" ve "güç" olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde çetin kelimesi yerine kullanıldığında anlam açısından hiçbir bozulma meydana gelmemektedir. Bu da bu kelimelerin çetin kelimesinin eş anlamlısı olduğuna dair bir kanıttır.

ÇETİN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Hüseyin Bey çok çetin şartlarda okuyarak doktor olmayı başarmış. Kendisi bu yüzden çok saygı duyduğum bir insandır.
  • Türkiye'nin Dünya Kupasını kazanması her ne kadar çetin gözükse bile imkansız değil.
  • Bu filmin çekimleri -15 derece çok çetin şartlarda gerçekleşmiş. Oyuncular ve set çok zorlanmış.

ÇETİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Koşullar zor olsa bile her zaman kendine inanmalı ve başarmak için çabalamalısın.
  • Büyük güçlükler ile bugüne kadar gelen Lionel Messi, bugün dünyanın en başarılı topçularından biri olarak kabul edilmektedir.
  • Bir başarının ne kadar zor elde edildiği mutluluğu ve azmi arttırıcı bir etkendir.

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Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlısı
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