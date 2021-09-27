Çetin eş anlamlısı nedir? Çetin kelimesinin eş anlamlısı

Çetin kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. Genelde koşulların ne denli zor ve problemli olduğunu açıklamak için kullanılan bir kelimedir. Çetin kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır ve özel isim olarak da kullanımı vardır.



ÇETİN KELİMESİNİN ANLAMI



Çetin kelimesi genelde karşılaşılan koşulların zorluk durumunun epey fazla olduğunu ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kullanımı bir eylemin yapılmasının zorluk derecesinin fazla olduğunu ifade etmek için de kullanılmaktadır.



ÇETİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Çetin kelimesinin eş anlamlısı "zor" ve "güç" olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde çetin kelimesi yerine kullanıldığında anlam açısından hiçbir bozulma meydana gelmemektedir. Bu da bu kelimelerin çetin kelimesinin eş anlamlısı olduğuna dair bir kanıttır.



ÇETİN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Hüseyin Bey çok çetin şartlarda okuyarak doktor olmayı başarmış. Kendisi bu yüzden çok saygı duyduğum bir insandır.

Türkiye'nin Dünya Kupasını kazanması her ne kadar çetin gözükse bile imkansız değil.

Bu filmin çekimleri -15 derece çok çetin şartlarda gerçekleşmiş. Oyuncular ve set çok zorlanmış.

ÇETİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI