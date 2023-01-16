Cevdet Kudret Solok Kimdir? Cevdet Kudret Solok Eserleri, Şiirleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Hayatı boyunca Türk edebiyatına birçok yönden katkı sağlayan Cevdet Kudret Solok kimdir bilmek mi istiyorsunuz? Çalışma hayatının yanında yazarlık hayatına da devam eden Solok Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisidir. Bu yüzden Cevdet Kudret Solok hayatı edebi kişiliği, şiirleri ve eserleri kadar merak konusudur. Bu merakları gidermek adına sizler için Cevdet Kudret Solok kimdir, hangi akım ve topluluğa dahil gibi soruları ayrıntılarıyla cevapladık.

Cevdet Kudret Solok Kimdir? Cevdet Kudret Solok Hayatı

Cevdet Kudret Solok 1907 İstanbul doğumlu Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Öğrenim hayatının başarılı bir şekilde bitirip farklı illerde edebiyat tarihçiliği, araştırmacılık, öğretmenlik ve avukatlık yapmıştır. Solok edebiyat hayatına Servet-i Fünun dergisinde şiir ile başlamıştır. 1992 de İstanbul'da vefat etmesine kadar da edebiyat her zaman hayatının bir parçası olmuştur.

Cevdet Kudret Solok Edebi Kişiliği

Edebiyat hayatına 1927 yılında şiir ile başlayan Solok daha sonra, kendisinin de içinde bulunduğu, yedi yazarın bir araya gelerek Yedi Meşale adında bir kitap çıkarmasıyla Yedi Meşale topluluğuna dahil olmuştur. Bu yedi arkadaş beraber Meşale adında bir dergi çıkarmışlardır. Dergi kapandıktan sonra ise edebiyat hayatı devam etmiş ve günümüzde hala konuşulan eserlere imza atmıştır.

Cevdet Kudret Solok Eserleri

Şiir: Birinci Perde

Öykü: Sokak

Tiyatro: Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Danyal ve Sara, Kurtlar

Roman: Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız, Sınıf Arkadaşları

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Deneme: Dilleri Var Bizim Dile Benzemez