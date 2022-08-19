Çeviren Kısaltması Nedir? Çevirenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konur Mu?

Çeviren kısaltması ve mesleğin kendisi merak edilen konulardan biridir. Çeviren mesleği, farklı diller üzerinde bilgisi olup bu konuda bir dilden diğer dillere çevirmeyi yapan meslek grubuna denmektedir. Globalleşen dünyada farklı bölgeler arası iletişim için farklı dilleri öğrenmenin de önemi artmakta. Her meslek grubunda olduğu gibi çevirenin de kendi meslek grubu içerisinde terimsel bir kısaltması bulunmaktadır. Yazımızda bizler de çeviren kısaltması nedir, çevirenin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilişisiniz.

Çeviren Kısaltması

Çeviren mesleği günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Dizi – film sektöründen başlayıp, kitap, hikaye roman ve daha birçok farklı alanlarda çevirenler aktif olarak görev almaktadır. Bu mesleğin konuşma üzerine olan versiyonu da çevirmenliktir. Çevirmenler de günümüzde turizm alanından uluslararası ticarete kadar birçok yerde mesleklerini idame ettirmektedirler. Her meslek grubunda olduğu gibi çevirenin de bir kısaltması vardır. Çeviren kısaltması "çev." Olarak yapılmaktadır. Sonuna diğer Türkçe kısaltmalarda olduğu gibi nokta konulmaktadır.

Çevirenin Kısaltması Nasıl Yazılır

Çeviren mesleğinin kısaltması "çev." şeklinde olmaktadır. Türkçe kısaltmalarda da olduğu gibi sonuna nokta koyularak kısaltması sağlanır.