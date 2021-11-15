Günlük hayatta duyduğumuz kelimelerin eş anlamlı karşılıklarını merak ederiz. Bu yüzden internetten ya da sözlüklerden bu kelimelerin anlamlarını araştırmak isteriz. Gün içerisinde sık sık kullandığımız ancak anlamını, kökenini ve eş anlamlısını bilmediğimiz pek çok çeklime bulunur. Bunlardan biri olarak karşımıza çıkan çeviri kelimesi de kişiler tarafından araştırılır. Peki, Çeviri eş anlamlısı nedir? Çeviri kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen detaylar.

Çeviri kelimesinin anlamı

Çeviri kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre bir metni ya da cümleyi, eseri başka bir dile çevirmedir. Çeviri kelimesinin kökeni Türkçe olarak bilinir. Günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelime olduğu için kişiler bu kelimenin eş anlamlı kullanımını da merak ederek araştırır.

Çeviri kelimesinin eş anlamlısı

Bir eseri, metni ya da kitabı bir dilden farklı bir dile çevirmek olarak tanımlanan çeviri kelimesinin eş anlamlısı tercümedir. Tercüme kelimesinin kökeni de merak edilen konular arasında yer alır. Tercüme kelimesi dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Ancak dilimize uyum sağlamış ve sık sık kullanılmaya devam edilmektedir. Tercüme kelimesi çeviri kelimesine göre farklı yazılsa dahi cümle içerisinde kullanıldığında çeviri kelimesi ile aynı görevi görür. Cümlede kullanıldığında herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz.

Çeviri kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bir eseri, metni ya da kitabı bir dilden farklı bir dile çevirmek olarak tanımlanan çevri kelimesi ile farklı cümleler kurulabilir. İşte örnek cümlelerden bazıları.

İngiliz edebiyatının en önemli çevirilerini kitaplığında saklardı.

Küçük prensin son çevirisi edebiyat dünyasında takdir topladı.

Okuduğu kitabı çevirisi kötü olduğu için bitirmekte zorlandı.

Çeviri kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Çeviri kelimesinin eş anlamlısı olan tercüme kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir: