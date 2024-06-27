Ceviz Ağacı Şiiri Sözleri - Nazım Hikmet Ceviz Ağacı Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Edebiyatımızda en sevilen eserler arasında şiirler yer almaktadır. Nazım Hikmet'in kaleminden Ceviz Ağacı şiiri sözleri sayesinde geniş bir kitlenin hayranlığını kazanmıştır. Pek çok duyguyu ahenk ve vurguyla bizlere aktaran şiirlerin ana konusu, anlatmak istediği ve içeriğini bilmek için şiirlerin incelemesi yapılmalıdır. Bu bağlamda Nazım Hikmet Ceviz Ağacı şiiri açıklaması ve incelemesi de dikkat çekmektedir.

Ceviz Ağacı Şiiri Sözleri

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,

ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda,

budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.

Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.

Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,

koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.

Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.

Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a.

Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.

Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u.

Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

NAZIM HİKMET RAN

Nazım Hikmet Ceviz Ağacı Şiiri Açıklaması

Nazım Hikmet Ran, Türk Edebiyatına unutulmaz eserler bırakmış usta şair ve yazarlarımızdan birisidir. Hayatının bir döneminde yaşadığı sıkıntılar onun çok daha vurucu ve duygulu bir kalem geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Şairin Ceviz Ağacı isimli şiiri tam da bahsi geçen sıkıntılı anlarından birinde dizelere döküldüğü efsaneleşmiş bir rivayetle anlatılır.

Rivayete göre 'Nazım Hikmet Gülhane Parkına sevdiği kızla buluşmak üzere gelmiştir. Ancak kız arkadaşı henüz gelmeden parka polislerin geldiğini gören Nazım Hikmet polislere görünmemek için ceviz ağacına tırmanmıştır. Şair ağaçtayken kız arkadaşı gelir ancak polisler hala orada olduğu için ne ağaçtan inebilmiş ne kız arkadaşına seslenebilmiştir.'

Pek çok kaynak bu olayın tamamen şehir efsanesi olduğunu belirtmektedir. Nazım Hikmet Ceviz Ağacı şiirini 1957 yılında Bulgaristan'da yaşarken yazmıştır. Rivayetlerin aksine Ceviz Ağacı şiiri sevgiliye yazılmış bir şiir değildir.

Nazım Hikmet Ceviz Ağacı Şiiri İncelemesi

Ceviz Ağacı şiirinin edebi ölçütlerle incelediğimiz zaman şiirin nazım biçiminin serbest, nazım biriminin ise bent olduğunu görmekteyiz. Toplam üç bentten oluşan Ceviz Ağacı şiir serbest ölçü ile yazılmıştır. Şiirin ana teması yani esas konusu ise şairin memleketine, İstanbul'a özgü özelliklere ve sevdiklerine karşı duyduğu özlemin onda bıraktığı hisleri harmanlayarak bir ağacın gözünden şahit olduğu toplumsal olaylara karşı duyarlılığını anlatmasıdır. Nazım Hikmet'in bu şiirinde kullandığı dil şahsına özgün olmakla birlikte oldukça sade ve durudur.