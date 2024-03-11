Ceviz Hangi Besin Grubuna Girer? Ceviz Hangi Besin Grubunda Yer Alır?

Ceviz sağlıklı yağlar açısından zengin kuruyemişlerdendir. Özellikle vegan beslenen kişilerin tükettiği ceviz protein gereksinimini bol miktarda karşılar. Bununla birlikte birçok faydası daha bulunan cevizi tüketmeden önce besin grubu hakkında bilgi edinmek gerekir. Kalori miktarından ne tür mineraller içerdiğine bakmak önemlidir. Ceviz hangi besin grubuna girer sorusunun da yanıtı bundan dolayı hemen herkesi yakından ilgilendirmektedir.

Ceviz Hangi Besin Grubuna Girer?

Yağlı tohumlar kategorisine giren ceviz besin değeri bakımından oldukça yüksektir. Hem yağlar hem de proteinler bakımından son derece zengindir. Bunun yanında vitamin, mineral ve lif açısından da zengin olan kuruyemişlerdendir. Diğer kuruyemişlere göre daha yüksek omega- 3 içermektedir. Bununla birlikte yüksek yağ içeriyor olması kilo alımına sebebiyet verebilmektedir. Ceviz alerjisi olan kişilerin de besin değeri hakkında bilgi edinmesi önemlidir.

Ceviz Besin Değeri Nedir?

İnsanların sağlığı açısından son derece faydalı olan cevizin tüketilmesinde besin değeri oldukça önemlidir. Cevizin besin değeri hakkında şunlar söylenebilir:

%65 kadarı yağ

%3 kadar su

%5- 15 karbonhidrat

%15 protein

Bununla birlikte 1 porsiyon ceviz yaklaşık olarak 30 gramdır. Bu da 185 kaloriye denk gelmektedir. İçerisinde E vitamini, B6 vitamini, Folik Asit, Fosfor bulunmaktadır. Manganez, bakır gibi mineraller açısından oldukça zengin besin kaynaklarındandır. Aynı zamanda yüksek kalori içermektedir.