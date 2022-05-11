Çevre Nasıl Bulunur? Çevre Uzunluğu Formülü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Çevre, bir düzlemin üzerinde ve bir şeklin sınırlarını oluşturan kenarların uzunluklarının toplamıdır. Çevresi bulunmak istenilen alanın şekline göre farklı formüller vardır. Derslerde, sınavlarda ve bulmacalarda karşımıza sıklıkla çıkan 'çevre nasıl bulunur?' sorusunun cevaplarını, sizler için yazımızda detaylı bir şekilde bir araya getirdik. Çevre uzunluğu formülü nedir, hesaplaması nasıl yapılır? İşte yanıtlar...

Çevre Nasıl Bulunur?

Çevre, tek boyutlu bir alanı sınırlayan kenarların toplamına verilen isimdir. Kısaca bir şeklin kenarları uzunluklarının toplamına çevre uzunluğu denir. Çevre uzunluğu bulmak istenildiğinde öncelikle alanın nasıl bir geometrik şekilde ve kaç kenarı olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Kenar sayıları ve kenar uzunlukları bilinmeyen bir alanın çevresi bulunması imkansızdır.

Çevre Uzunluğu Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Geometrik şekillerin çevreleri, alanları yahut hacimleri bulunmak istenildiğinde uygulanan formüller vardır. Çevre uzunluğu hesaplaması yapmak için de bazı formüller vardır lakin çevresi bulunacak olan şeklin kenar sayısı ya da daire şeklinde olmasına göre formüller değişmektedir. Çevre uzunluğu formüllerini örneklerle şöyle sıralayabiliriz;