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Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:55 Son Güncelleme: 11.5.2022 10:55

Çevre Nasıl Bulunur? Çevre Uzunluğu Formülü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Çevre Nasıl Bulunur? Çevre Uzunluğu Formülü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Geometri dersinin önemli konularından biri olan çevre hesaplaması öğrencilerin sınavlarda sorumlu olduğu konulardan birisidir. Aynı zamanda günlük hayatta birçok iş alanında çevre hesaplaması yapılmaktadır. Çevre hesaplaması yapılırken uygulanması gereken formüller ve kurallar vardır. Çevre bulmak için uygulanan formüller çevresini bulunmak istenilen şeklin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Peki, çevre nasıl bulunur? Çevre uzunluğu formülü nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Çevre, bir düzlemin üzerinde ve bir şeklin sınırlarını oluşturan kenarların uzunluklarının toplamıdır. Çevresi bulunmak istenilen alanın şekline göre farklı formüller vardır. Derslerde, sınavlarda ve bulmacalarda karşımıza sıklıkla çıkan 'çevre nasıl bulunur?' sorusunun cevaplarını, sizler için yazımızda detaylı bir şekilde bir araya getirdik. Çevre uzunluğu formülü nedir, hesaplaması nasıl yapılır? İşte yanıtlar...

Çevre Nasıl Bulunur?

Çevre, tek boyutlu bir alanı sınırlayan kenarların toplamına verilen isimdir. Kısaca bir şeklin kenarları uzunluklarının toplamına çevre uzunluğu denir. Çevre uzunluğu bulmak istenildiğinde öncelikle alanın nasıl bir geometrik şekilde ve kaç kenarı olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Kenar sayıları ve kenar uzunlukları bilinmeyen bir alanın çevresi bulunması imkansızdır.

Çevre Uzunluğu Formülü Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Geometrik şekillerin çevreleri, alanları yahut hacimleri bulunmak istenildiğinde uygulanan formüller vardır. Çevre uzunluğu hesaplaması yapmak için de bazı formüller vardır lakin çevresi bulunacak olan şeklin kenar sayısı ya da daire şeklinde olmasına göre formüller değişmektedir. Çevre uzunluğu formüllerini örneklerle şöyle sıralayabiliriz;

  • Dikdörtgen bir şeklin çevre uzunluğu formülü 2×(a+b) ya da a+a+b+b şeklindedir.
  • Kare bir şeklin çevresi ise tüm kenarların toplamı olacak şekilde yani a+a+a+a ya da a×4 şeklindedir.
  • Üçgen bir şeklin çevre hesaplaması yapılırken üç kenarında toplanması gerekir. Eğer eş kenar bir üçgen ise bu formül a×3 şeklindedir.
  • Bir dairenin çevre uzunluğunun formülü ise dairenin yarı çapı uzunluğu ile pi sayısı ve 2'nin çarpımıdır. Dairenin yarı çapı 'r' simgesiyle gösterilir. Formül 2×π×r şeklindedir.
  • Bir yamuğun çevre hesaplaması ise bütün kenarların toplamı ile yapılır, formülü a+b+c+d+... Şeklindedir.

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Çevre Nasıl Bulunur? Çevre Uzunluğu Formülü Nedir, Nasıl Hesaplanır?
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