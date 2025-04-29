Çevrenin minik kahramanları

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde düzenlenen 10'uncu İstanbul Karbon Zirvesi'nde minikler birbirinden değerli projeleriyle yer aldı. Karbon yönetimi başarılarının ödüllendirildiği zirvede Bilfen Anaokulları öğrencileri, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında yaptıkları çalışmalar ile "Küçük Karbon Kahramanları" ödülünün sahibi oldu. Minikler okullarında uygulanan çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsayan eğitim programları ile küçük yaşlardan itibaren hem toplumsal sorumluluklarını yerine getiriyor hem de yaşadıkları çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

GELECEĞE YÖN VEREN PROJELER

Anaokulu öğrencileri zaman zaman "Enerji Avcısı", "Çevre Koruyucusu", "İklim Dedektifi" olarak çevreyi koruyor, bazen "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak", "İleri Dönüştür, Dünyayı Değiştir" bazen de "Dönüştür İleri ve Geri, Koru Gezegenini" diyerek atıkları yönetiyor. "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" gibi sosyal sorumluluk projeleriyle sokak hayvanlarına yardım eden öğrenciler "Yardım Et, Mutlu Et" projesiyle ise başkalarının ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.