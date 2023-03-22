Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çevrimiçi Nasıl Yazılır? TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:27 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:27

Çevrimiçi Nasıl Yazılır? TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Çevrimiçi nasıl yazılır sorusu bu sözcüğün doğru yazımını öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Türkçemiz sözcük açısından çok zengindir. Türkçemizde yer alan kelimelerin doğru yazılışının mutlaka öğrenilmesi gerekir. Peki, çevrimiçi nasıl yazılır? TDK çevrim içi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Çevrimiçi doğru yazımıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Çevrimiçi Nasıl Yazılır? TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Çevrimiçi sözcüğünün çevrimiçi mi yoksa çevrim içi mi şeklinde yazıldığı merak edilen konular arasındadır. Birçok kişi konuyla ilgili doğru bilgiye ulaşmak için internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için çevrimiçi nasıl yazılır, TDK çevrim içi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarını araştırdık. Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Çevrimiçi Nasıl Yazılır?

Türkçemiz sözcük bakımından çok geniş bir hazneye sahiptir. Bu yüzden pek çok kişi bazı sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Çevrimiçi kelimesi de en sık yazım hatası yapılan sözcüklerden biridir. Kelimelerin doğru yazımıyla ilgili en doğru ve en güvenilir kaynakların başında TDK gelmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre çevrimiçi sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Çevrim içi – doğru kullanım
  • Çevrimiçi – yanlış kullanım

TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır bir durumda olma hali, çevrim içi olarak tanımlanmaktadır. Çevrim içi sözcüğü yazım şekli açısından birçok kişi tarafından karıştıran kelimeler arasındadır. TDK'ya göre çevrim içi sözcüğü ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Çevrim içi sözcüğünün doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse:

  • Bütün gün elinde telefon sohbet sitelerinde çevrim içi takılıyor.
  • Çevrim içi olduğunda ona haber ver de videoları göndersin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çevrimiçi Nasıl Yazılır? TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA