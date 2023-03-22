Çevrimiçi Nasıl Yazılır? TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Çevrimiçi sözcüğünün çevrimiçi mi yoksa çevrim içi mi şeklinde yazıldığı merak edilen konular arasındadır. Birçok kişi konuyla ilgili doğru bilgiye ulaşmak için internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için çevrimiçi nasıl yazılır, TDK çevrim içi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarını araştırdık. Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Çevrimiçi Nasıl Yazılır?

Türkçemiz sözcük bakımından çok geniş bir hazneye sahiptir. Bu yüzden pek çok kişi bazı sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Çevrimiçi kelimesi de en sık yazım hatası yapılan sözcüklerden biridir. Kelimelerin doğru yazımıyla ilgili en doğru ve en güvenilir kaynakların başında TDK gelmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre çevrimiçi sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Çevrim içi – doğru kullanım

Çevrimiçi – yanlış kullanım

TDK Çevrim İçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır bir durumda olma hali, çevrim içi olarak tanımlanmaktadır. Çevrim içi sözcüğü yazım şekli açısından birçok kişi tarafından karıştıran kelimeler arasındadır. TDK'ya göre çevrim içi sözcüğü ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Çevrim içi sözcüğünün doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: