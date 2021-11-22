Türkçe zengin ve gelişen bir dildir. Bunun nedeni tarih boyunca pek çok farklı topluluğa ev sahipliği yapmasıdır. Türkçede bulunan her kelimenin hemen hemen eş anlamlı bir kelimesi de bulunur. Bu yüzden kişiler de daha etkili ve anlamlı cümleler kurmak için bu kelimelerin etimolojisinden anlamı kadar detaylı bir araştırma yapmak ister. Peki, Ceza eş anlamlısı nedir? Ceza kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte ceza kelimesi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.
Ceza kelimesinin anlamı
Ödül kelimesinin zıttı olan ceza kelimesi Türk Dil Kurumuna göre tazminat ya da bir suça karşılık ödenen bedel olarak tanımlanır. Bu kelime Türkçe kökenli bir kelime değildir. Ceza kelimesinin kökeni araştırıldığında Arapçadan dilimize geçtiği görülmektedir. Ancak gün içindeki konuşmalarımız ve yazılarımızda sıklıkla kullanılmaktadır. Ceza kelimesi aynı zamanda deyimler, atasözleri ve birleşik kelimelerde de yer alır.
Ceza kelimesinin eş anlamlısı
Dilimize Arapçadan geçen ve bir suça karşılık ödenen bedel olarak tanımlanan ceza kelimesinin net bir eş anlamlı kelimesi yoktur. Eziyet kelimesi eş anlamlısı olarak verilse de çok doğru bir kullanım olmayabilir. Bu yüzden kişiler cümlede genel olarak ceza kelimesini tercih eder.
Ceza kelimesinin cümle içinde örnek kullanım
Ceza kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım
Ceza kelimesi ile ilgili birleşik kelime ve deyim kullanımı
Ceza kelimesi birleşik kelimelerde ve deyimlerde de sıklıkla karşımıza çıkar. Bu kullanımlara yönelik örnekler aşağıdaki gibidir:
Birleşik kelime örnekleri: Ceza atışı, ceza alanı, cezaevi, ceza hukuku, ağır ceza mahkemesi
Deyimler ve Atasözleri: