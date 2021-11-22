Türkçe zengin ve gelişen bir dildir. Bunun nedeni tarih boyunca pek çok farklı topluluğa ev sahipliği yapmasıdır. Türkçede bulunan her kelimenin hemen hemen eş anlamlı bir kelimesi de bulunur. Bu yüzden kişiler de daha etkili ve anlamlı cümleler kurmak için bu kelimelerin etimolojisinden anlamı kadar detaylı bir araştırma yapmak ister. Peki, Ceza eş anlamlısı nedir? Ceza kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte ceza kelimesi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Ceza kelimesinin anlamı

Ödül kelimesinin zıttı olan ceza kelimesi Türk Dil Kurumuna göre tazminat ya da bir suça karşılık ödenen bedel olarak tanımlanır. Bu kelime Türkçe kökenli bir kelime değildir. Ceza kelimesinin kökeni araştırıldığında Arapçadan dilimize geçtiği görülmektedir. Ancak gün içindeki konuşmalarımız ve yazılarımızda sıklıkla kullanılmaktadır. Ceza kelimesi aynı zamanda deyimler, atasözleri ve birleşik kelimelerde de yer alır.

Ceza kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen ve bir suça karşılık ödenen bedel olarak tanımlanan ceza kelimesinin net bir eş anlamlı kelimesi yoktur. Eziyet kelimesi eş anlamlısı olarak verilse de çok doğru bir kullanım olmayabilir. Bu yüzden kişiler cümlede genel olarak ceza kelimesini tercih eder.

Ceza kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Sınıfta yaramazlık yaptığı için okul yönetiminden bir ceza aldı.

Hırsızlık yapmanın cezasını yıllarca hapiste yatarak ödedir.

Çocukları eğitmek için ödül- ceza sistemini sıkça tercih ederdi.

Ceza kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Yaptıklarının eziyetini uzun süre çekti ama yine de akıllanmadı.

Ceza kelimesi ile ilgili birleşik kelime ve deyim kullanımı

Ceza kelimesi birleşik kelimelerde ve deyimlerde de sıklıkla karşımıza çıkar. Bu kullanımlara yönelik örnekler aşağıdaki gibidir:

Birleşik kelime örnekleri: Ceza atışı, ceza alanı, cezaevi, ceza hukuku, ağır ceza mahkemesi

Deyimler ve Atasözleri: