Ceza Gerçek Adı Nedir? Ceza’nın Gerçek İsmi Ne, Mahlası Nereden Geliyor?

Ceza Türkiye'nin en ünlü rap müzisyenlerinden ve söz yazarlarından biridir. Sadece rap müzikteki başarısıyla değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine hitap eden derin sözleri ile de dikkat çekmeyi başaran ve sosyal mesaj içeren şarkılara da imza atan Ceza gerçek adı nedir sorusu ile Ceza'nın gerçek ismi ne, mahlası nereden geliyor sorusu sanatçının sahne adının arkasındaki anlamı keşfetmek isteyenlerin araştırdığı bir konulardır. İşte yanıtlar.

Ceza'nın Gerçek Adı ve Mahlasının Hikayesi

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza'nın sahne ismi, onun müziğinde işlediği temaları yansıtan güçlü bir semboldür. "Ceza" ismini kullanmaya karar vermesi diğer rapçilerle yaptığı atışmalarda çok başarılı olduğu ve son derece sert sözler kullandığı için ona "Rap'in Ceza'sı" demeleri yüzündendir. Güçlü ve vurucu bir anlatım yakalamanın peşinde olan Ceza, adına ölümcül kafiyeler, yaralayıcı sözler anlamlarına gelen "fatalrhymer" kelimesini de eklemiştir. Böylece sanatçının adı Ceza a.k.a Fatalrhymer olarak anılmıştır. Ceza'nın kullandığı bir diğer isim de Fatalflex'tir. Fatalflex kelimesi ölümcül ve Amerikan argosunda gösteriş yapmak, caka satmak sözcüklerinin birleşimden oluşmuştur. Ceza'nın mahlası ve kullandığı diğer adlar müzikteki güçlü anlatımı ve sözleriyle birleşerek dinleyicilerinde derin bir iz bırakmaktadır.

Ceza'nın Yaşamı

31 Aralık 1976'da İstanbul Üsküdar'da doğan Ceza, gerçek adıyla Bilgin Özçalkan Çankırılı bir aileden gelmektedir. Ceza müziğe olan ilgisini genç yaşta keşfetmiştir. Özellikle hip-hop kültürüne duyduğu ilgi, onu bu alanda kariyer yapmaya yönlendirmiştir. Ama profesyonel müzik yapmaya başlamadan önce Ceza elektrik teknisyenliği yapmıştır. Daha sonra yaptığı bu işi bırakarak hayallerinin peşinden giden sanatçı Türk rap müziğinin dünyada tanınmasını sağlamıştır.

Ceza'nın Kariyeri

Ceza Türkiye'nin zorlu sosyal koşullarında yetişen bir genç olarak, yaşadığı deneyimleri ve toplum gözlemlerini şarkı sözlerine yansıtmıştır. Bu durum, onun şarkılarında yer alan sert ve gerçekçi anlatımların temelini oluşturur.

Rap müziğin kendisi için bir tür zikir olduğunu öne süren Ceza, müzik yapmaya doksanlarda başlamıştır. 1995 yıllında "Uslanmaz Çocuklar Senfonisi" (U.C.S) adını verdikleri bir grubun kurucusu olan Ceza, grup dağılınca bir süre tek başına konserler vermiş, daha sonra Dr. Fuchs ile "Nefret" grubunu kurmuştur. 2000 yılında Meclisi Ala – İstanbul albümünü çıkaran grup 2001 yılında da "Anahtar" albümünü çıkararak aynı isimli şarkıya klip çekmiş ve başarılı bir çıkış yapmışlardır.

2004 yılında Ceza iyiden iyiye adını duyurmaya başlamış Burcu Güneş, Candan Erçetin ve Mercan Dede gibi ünlü isimlerle çalışmıştır. 2006 yılında ise Sezen Aksu ile "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı parçayı seslendiren şarkıcı 2007 yılında da Yıldız Tilbe ile düet yapmıştır. Bu arada kendi albümlerini çıkarmaya da ara vermeye Ceza, 2012 yılında Mozart'ın eseri olan "Türk Marşı"nın rap versiyonunu yaparak ses getirmeyi başarmıştır. 2015 yılında çıkardığı "Suspus" albümü ile Radyo Boğaziçi Müzik Ödüllerinde En İyi Şarkı ödülünü alan sanatçı Türk rap müziği tarihinde önemli bir yere sahiptir ve dinleyicileri üzerinde derin bir etki bırakmaya devam etmektedir.

Ceza Albümleri ve En Sevilen Şarkıları

Şarkılarında genellikle toplumsal sorunları, bireylerin yaşadığı zorlukları ve adaletsizlikleri ele alan Ceza Yeraltı Operasyonu, Toplama Kampı, Med- Cezir, Rapstar, Evin Delisi, Onuncu Köy, Bomba Plak, Feyz Al ve Suspus çıkardığı albümlerden bazılarıdır. Her biri onun rap müziğindeki yeteneklerini ve güçlü anlatımını yansıtan Ceza'nın en sevilen şarkılarının başında Suspus, Fark Var, Ben Ağlamazken, Holocaust, Mürekkebi Doldurdum, Rapstar, Neyim Var Ki, Türk Marşı, Yerli Plaka ve Denizci gelir.