Kelimeler hem anlamlarına hem de kullanım şekillerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Cümle içinde kullanıldığında bambaşka çağrışımlar yapan kelimeler tek başlarına kullanıldığında aynı çağrışımı yapmayabilirler. Bunun temel sebebi dilimizin esnek bir dil olması. Özellikle günlük hayatımızda dilimize yerleşmiş kelimeler karşımıza sadece bildiğimiz anlamları ile değil zıt anlamları ile de çıkabilmektedir. Türkçe dili anlam zenginliği olarak çok kapsamlı bir dildir.

CEZA KELİMESİNİN ANLAMI

Öğrenmek ve kavramak için karşımıza çıkan kelimeleri derinlemesine anlamak gerekmektedir. Bir kelimenin karşıt anlamına bile bakıyor olsak, önce kendi öz anlamı ile bize ne ifade etmeye çalıştığını anlamak daha önemlidir. Bir şeyin kendini bilmeden zıt anlamlısını öğrenmek zorlu bir süreç olabilmektedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan ceza kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise şöyledir;

Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.

Daha iyi kavrayabilmek açısından bir iki örnek cümle ile açıklamaya devam edelim;

Yapılan hatanın cezası tüm aileye kesildi.

Sınavdan kopya çektiği için ceza aldı.

Bu konudaki cezalar hiç caydırıcı değil.

CEZA KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Günlük hayatımızda çokça kullandığımız ceza kelimesi de zıt anlamı olan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumu'na göre zıt anlamlısı bulunan ceza kelimesinin zıt anlamlısı 'ödül' kelimesidir. Ödül kelimesi TDK'ya göre 'yaptığı bir işten, davranıştan dolayı birine verilen armağan' anlamına gelmektedir. Örnek cümle ile açıklarsak eğer;

Kendini ödüllendirmek için tatile gitmeye karar verdi.

Öğretmeni tarafından ödevlerini yaptığı için ödüllendirildi.

Yukarıdaki cümleler konunun daha iyi anlaşılması açısından örnek olarak verilebilir.

CEZA KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Benzer kelimeler aynı anlama gelen farklı yazımı olan kelimeler olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Ceza kelimesi bazen benzer kelimeleri ile de karşımıza çıkabilir. Bu yüzden ceza kelimesinin benzer kelimelerini de öğrenmekte yarar vardır. İşte ceza kelimesi ile benzer kelimeler;