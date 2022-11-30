Kelimeler hem anlamlarına hem de kullanım şekillerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Cümle içinde kullanıldığında bambaşka çağrışımlar yapan kelimeler tek başlarına kullanıldığında aynı çağrışımı yapmayabilirler. Bunun temel sebebi dilimizin esnek bir dil olması. Özellikle günlük hayatımızda dilimize yerleşmiş kelimeler karşımıza sadece bildiğimiz anlamları ile değil zıt anlamları ile de çıkabilmektedir. Türkçe dili anlam zenginliği olarak çok kapsamlı bir dildir.
Öğrenmek ve kavramak için karşımıza çıkan kelimeleri derinlemesine anlamak gerekmektedir. Bir kelimenin karşıt anlamına bile bakıyor olsak, önce kendi öz anlamı ile bize ne ifade etmeye çalıştığını anlamak daha önemlidir. Bir şeyin kendini bilmeden zıt anlamlısını öğrenmek zorlu bir süreç olabilmektedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan ceza kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise şöyledir;
Daha iyi kavrayabilmek açısından bir iki örnek cümle ile açıklamaya devam edelim;
Günlük hayatımızda çokça kullandığımız ceza kelimesi de zıt anlamı olan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumu'na göre zıt anlamlısı bulunan ceza kelimesinin zıt anlamlısı 'ödül' kelimesidir. Ödül kelimesi TDK'ya göre 'yaptığı bir işten, davranıştan dolayı birine verilen armağan' anlamına gelmektedir. Örnek cümle ile açıklarsak eğer;
Yukarıdaki cümleler konunun daha iyi anlaşılması açısından örnek olarak verilebilir.
Benzer kelimeler aynı anlama gelen farklı yazımı olan kelimeler olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Ceza kelimesi bazen benzer kelimeleri ile de karşımıza çıkabilir. Bu yüzden ceza kelimesinin benzer kelimelerini de öğrenmekte yarar vardır. İşte ceza kelimesi ile benzer kelimeler;